Kışanak ve Tuncel'in yargılamalarına devam edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılamalarına devam edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılamalarına devam edildi.

Güvenlik gerekçesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında açılan dava dosyası, Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İlki geçen ay Yakınca Spor Salonunda görülen duruşmanın ikincisi Malatya adliyesinde 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklu sanıklardan Gültan Kışanak duruşmaya katılmazken Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Sebahat Tuncel ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya sanık avukatları ile yakınların yanı sıra HDP Milletvekilleri Dilek Öcalan, Feleknaz Uca, Sibel Yiğitalp, Ahmet Yıldırım ile DTK ve HDK temsilcileri, sol siyasi parti yetkilileri ve bazı kadın derneği temsilcileri de katıldı.

Turan Kılıç'ın mahkeme başkanlığını yaptığı duruşmada ilk olarak geçen celsede talep edilen yazıların gelip gelmediği okundu. Duruşma Savcısı Muhittin Atlı, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamını talep ederken sanık avukatları da taleplerini dile getirdiler.

Söz alan avukatlar SEGBİS ile kaydın yapıldığını belirten avukatlar ayrıca video kamera kaydının yapılmamasını talep ettiler. Bu yönde talepleri değerlendiren mahkeme heyeti ise duruşmanın disiplin ve düzeni hükümlerince mahkemenin izni ve bilgisi dahilinde olası teknik problemlere karşılık kamera kaydının yapıldığını belirterek bu yöndeki taleplerin reddine karar verdi.



TUNCEL DURUŞMADAN AYRILDI

Daha sonra SEGBİS üzerinden söz alan tutuklu sanık Sebahat Tuncel, dilekçe vererek duruşmaya bizzat katılmak istediğini ancak bu talebin yerine getirilmediğini söyledi. Tuncel, "Türkiye'de adalete yönelik ciddi bir şüphe var. Ana muhalefet partisi lideri adalet için yollarda yürüyor. Bölgede iktidar olan bir partinin eş genel başkanıyım. SEGBİS üzerinde savunmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki duruşmaya bizzat katılmak istiyorum. Bu nedenle izin verirseniz duruşmadan ayrılmak istiyorum" diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanının izni ile Tuncel, SEGBİS ile bağlandığı duruşmadan ayrıldı.

Sanık avukatlarından söz alan avukat Cihan Aydın ise dava dosyasına konulan delilerin hukuksuz olduğunu ileri sürerek, "Bu dosyanın genetiği değiştirilmiş. Bu dosyada delil olarak yer alan ortam dinlemesi, telefon dinlemelerine o dönem onay veren hakimlerin hepsi şuanda FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunuyor. Bir kumpas aranıyorsa bu durumun gözardı edilmemesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Avukat Aydın sanıkların tahliye edilmesini talep etti. Söz alan diğer sanık avukatları da her iki sanığında tahliye edilmesini talep etti. Talepleri dinleyen mahkeme ara kararları açıklamak için yarım saat duruşmaya ara verdi.



ARA KARARLAR AÇIKLANDI

Verilen aranın ardından ara kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Turan Kılıç, sanıklar Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, bir sonraki duruşmaya sanıklar Kışanak ve Tuncel'in bulundukları cezaevlerinden SEGBİS üzerinden katılmalarına da karar verdi. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 15 Ağustos 2017 tarihine erteledi.



230 YILA KADAR CEZA İSTENİYOR

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Gültan Kışanak hakkında 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 41 kez 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından ise 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Tuncel hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 23 yıldan 95 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

(Cahit Özçelik /İHA)