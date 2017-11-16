Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,5 arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,5 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Eylül sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,5 oranında artışla 110,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Eylül sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,5 oranında artışla 110,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Eylül ayı kısa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2017 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,5 oranında artışla 110,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,9 oranında artarak 61,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 19,1 oranında artarak 48,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında artarak 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 14,8 oranında artarak 15,2 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7,2 oranında artarak 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında artarak 12,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 17,6 oranında artışla 38,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında artarak 17,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13,9 oranında artarak 93 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 9,1 oranında artarak 51,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 15,5 oranında artarak 58 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 14 oranında azalışla 2017 Eylül sonu itibarıyla 147 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2017 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,1'i dolar, yüzde 30,3'ü euro, yüzde 14,7'si TL ve yüzde 2,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. 2017 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Söz konusu stokun 21,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 14,6, Merkez Bankası'nın yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 85 oranında paya sahip olduğu gözlendi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ecdat yadigarı 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor
Maden ocaklarında yeni dönem
Ekmek fiyatı açıklandı! 200 gram ekmek 1 liradan satılacak
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
David Alaba: Galatasaray taraftarı olarak yetiştim
Sanat merkezi kundakçısına hapis cezası
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Libya'da köle pazarı kuruluyor! Para karşılığında satılıyorlar
Libya'da köle pazarı kuruluyor! Para karşılığında satılıyorlar
Darbecilerin listesinde bulunan 3 general tahliye edildi!
Darbecilerin listesinde bulunan 3 general tahliye edildi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ecdat yadigarı 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor
Ecdat yadigarı 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor
Maden ocaklarında yeni dönem
Maden ocaklarında yeni dönem
Ekmek fiyatı açıklandı! 200 gram ekmek 1 liradan satılacak
Ekmek fiyatı açıklandı! 200 gram ekmek 1 liradan satılacak
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
David Alaba: Galatasaray taraftarı olarak yetiştim
David Alaba: Galatasaray taraftarı olarak yetiştim
Sanat merkezi kundakçısına hapis cezası
Sanat merkezi kundakçısına hapis cezası
Soğuk havalarda çiçek bakımı
Soğuk havalarda çiçek bakımı
Tarihi hamam onarılmayı bekliyor
Tarihi hamam onarılmayı bekliyor
Sonbaharın renkleri büyülüyor
Sonbaharın renkleri büyülüyor
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi ?
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi ?
Dünya Kupası'nda torbalar belirlendi
Dünya Kupası'nda torbalar belirlendi
Akrabası terörist başı Gülen'i savundu: 'Hoca efendi de'
Akrabası terörist başı Gülen'i savundu: 'Hoca efendi de'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English