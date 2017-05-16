Kısa vadeli dış borç stoku martta yüzde 4,2 arttı

2017 mart sonu itibariyle,kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artışla 102,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2017 mart sonu itibariyle,kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artışla 102,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı mart ayı 'Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2017 Mart sonu itibariyle,kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artışla 102,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,5 oranında artarak 60 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,8 oranında artarak 42,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler,2016 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artarak 15,3 milyar dolar olmuşken, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabıönemli bir değişiklik göstermeyerek 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.Banka mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,8 oranında artarak 18,3 milyar dolar olurken,yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatlarıgeçen yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında artarak 13,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörleralında yer alanithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında artışla 34,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazındaincelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artarak 16,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,8 oranında artarak 85,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazındaincelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 50,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,7 oranında artarak 51,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 34,5 oranında azalışla 2017 Mart sonu itibarıyla 112 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 257 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunundöviz kompozisyonuyüzde 51,4'ü dolar, yüzde 30,5'i euro, yüzde 15,4'ü TL ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. 2017 Mart sonu itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanankalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklereolan borçlarından oluştu. Borçlu bazındadeğerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü'nün yüzde 16,4,Merkez Bankası'nın yüzde 0,5,Özel Sektör'ün ise yüzde 83,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

