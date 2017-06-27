Kışa niyet yaza kısmet

Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden astım bronşit hastası Yusuf Hamdi Akyüz, kışın oynayamadığı kartopunu Haziran'da 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde oynadı.

Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden astım bronşit hastası Yusuf Hamdi Akyüz, kışın oynayamadığı kartopunu Haziran'da 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde oynadı.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesinde ikamet eden Akyüz ailesinin üçüncü çoğu olan Yusuf Hamdi Akyüz (17) astım ve bronşit hastası olduğu için babası kışın küçük kardeşi ve kuzeni ile kartopu oynamasına izin vermedi. Bunun üzerine babasına kırılan Akyüz, "yazınmı kartopu oynayacağım" dediğini duyan bana Akyüz, oğluna söz vererek, "seni yazın kartopu oynatacağım" deyip çocuğunun gönlünü aldı. Havaların ısınmasıyla dün 2 oğlunu ve yeğenini alıp yılın 12 ayında karın eksik olmadığı Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'ne götürüp doyasıya kartopu oynayıp kar üzerinde kaydılar. Daha sonra 4 poşet kar alıp eve getirip burada da doyasıyla amcaları ile kartopu oynadılar.

Sabah babasının hazırlanmalarını ve üzerlerini sıkı giyinmeleri söylediğini ifade eden Akyüz, "Babam bize hazırlanın gidiyoruz dedi. Nereye diye sorduk söylemedi. Yaklaşık 1 saat gittikten sonra karlı dağları görünce kışın bana verdiği sözü hatırladım. Kar yığınlarına geldik. Kardeşim ve kuzenimle doyasıyla kaydık, kartopu oynadık. Sonunda 4 poşet kar doldurup eve götürüp bir de orada oynayacağız" dedi.

