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Kısa film ödülleri sahiplerini buldu
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Kısa film ödülleri sahiplerini buldu

Sağlık Sen tarafından Türkiye genelinde düzenlenen kısa film yarışmasının ödül töreni yapıldı. Ailesiyle çektiği filmle ikinciliğe layık görülen Merkezefendi Devlet Hastanesi personeli İsmail Aybey, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Sağlık Sen tarafından Türkiye genelinde düzenlenen kısa film yarışmasının ödül töreni yapıldı. Ailesiyle çektiği filmle ikinciliğe layık görülen Merkezefendi Devlet Hastanesi personeli İsmail Aybey, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. Teşkilat Eğitim Programı düzenlendi. Programın sonunda, 2016 yılında Türkiye genelinde düzenlenen 'Cana can katanlar' isimli kısa film yarışmasının ödül töreni de yapıldı. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde çalışan sendika üyesi İsmail Aybey, kendisinin yazıp yönettiği ve ailesiyle birlikte oynadığı film ile Türkiye ikinciliği ödülüne layık görüldü. Türkiye genelinde bir başarı gösteren İsmail Aybey'e plaketi ve 4 bin TL para ödülü, Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan tarafından verildi. Törene Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa İrğat da katıldı.

Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Cana can katanlar' kısa film yarışmasında Türkiye ikincisi olan 'Bir can için' isimli film, trafik kazası sonucu yaralanan bir çocuğa kan vermeye giden babanın kendi oğlunun hayatını kurtarmasını konu alıyor.

Aldığı ödülün kendisine bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten İsmail Aybey, "Yarışmanın yapılacağını duyunca katılmak istedim. Kendi imkanlarımızı zorlayarak bu yarışmaya katıldım. Önce bir senaryo yazdım. Ev ve hastane arasında geçen kısa filmde eşim ve çocuğum da oynadı. Hastaneden arkadaşım Hasan Önsel de kamera çekimlerini ve görüntü yönetmenliğini yaptı. Tüm oyuncuları ve film ekibini gösterdikleri büyük başarıdan dolayı kutluyorum. Hayatımda ilk defa çektiğim kısa filmimin başarı getirmesi gerçekten çok sevindirici. Almış olduğum ödül ayrıca Manisa'mızın da adını duyurmuş oldu" şeklinde konuştu.
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