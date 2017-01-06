06.01.2017 18:18 Kış mevsimi tedbirleri kararlaştırıldı

Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer'in başkanlığında düzenlenen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29 Kasım 2016 tarih ve 8791 sayılı 'Kış Mevsiminde Alınan Trafik Tedbirleri' konulu genelgesi uyarınca ilgili birim yetkilileriyle toplantı yapıldı. Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer'in başkanlığında düzenlenen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29 Kasım 2016 tarih ve 8791 sayılı "Kış Mevsiminde Alınan Trafik Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca ilgili birim yetkilileriyle toplantı yapıldı.



Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, "Kış Mevsiminde Alınan Trafik Tedbirleri" konulu genelge ile ilgili toplantı düzenledi. Toplantıya Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Karayolları 47. Merkez Şefi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gölbaşı Sorumlusu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının Trafikten Sorumlu Amirleri, Gölbaşı Şoförler Odası Başkanı katıldı. Toplantıda, kış mevsiminde alınması gereken tedbirler görüşülerek; kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak iş bölümü, olumsuz hava koşularında belirlenecek alternatif yolların kamuoyuna duyurulması, yol ve çevre koşullarının analiz edilerek yolun yapım ve bakımında dikkat edilecek hususlar, mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamaması için Belediye imkanlarından ve İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden yararlanma için alınacak tedbirler, trafiği tehlikeye sokan araçların trafiğe sokulmaması yönünde alınacak tedbirler, ağır tonajlı araçların trafik yoğunluğunda gerek görülmesi halinde uygun yerlerde bekletilmesi, toplu taşıma vasıtalarından yararlanma, biriken kar kümelerinin temizlenmesi ve tuzlama-çözelti, trafik güvenliğine ilişkin yol çizgilerinin belirginleştirilmesi, trafiği tehlikeye sokacak reklam ve levhaların kaldırılması, karayolları ekibiyle trafik zabıta ekiplerinin işbirliği içerisinde çalışması, araç durdurma, kontrol ve denetimlerde muhatap olunan vatandaşlara nezaket çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması, kurumların gerek görmesi halinde yapılan işlemlerin sonucundan birbirlerini bilgilendirmesi konuları görüşüldü.



Yapılan toplantının ardından konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Gölbaşı Belediyesi olarak toplantıda görüşülen konularda elimizden gelen her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz. Umuyorum ki el birliği ile toplantıda alınan kararların hepsini yapacağız" dedi.

