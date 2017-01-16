16.01.2017 13:16 'Kış hastalıklarından korunmak için bol su için'

Diyetisyen Merve Boztoprak, kış hastalıklarından korunmak için bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Diyetisyen Merve Boztoprak, kış hastalıklarından korunmak için bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, kışın da yazın tüketilen miktarda su tüketmenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, suyun soğuk algınlığı ve griple başa çıkmada önemli bir bileşim olduğunu ifade etti. Suyun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hatırlatan Boztoprak, "Havaların soğuması ile beraber vücutta terleme ile dışarı atılan su miktarında azalma olması, kişilerin su içme ihtiyacının da azalmasına neden oluyor. Oysa tam tersine kış aylarında içeceğimiz su, vücutta oluşan toksinlerin atılmasını sağlayarak vücudumuzun soğuk havalarda, gribal enfeksiyonlar ve zararlı virüslerden korunmasını sağlıyor" dedi.



"SU İÇMEMEK METABOLİZMANIN YAVAŞLAMASINA DA NEDEN OLUYOR"

Sağlıklı bir yaşam için de su içmenin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Boztoprak, "Sıcak havaların sona ermesiyle azalmaya başlayan su tüketimi, gün içerisinde su içmeyi unutmaya ve buna bağlı olarak metabolizmanın yavaşlamasına da neden oluyor. Elzem ihtiyaçlarımızdan biri olan su, yeterli miktarda tüketildiğinde vücut fonksiyonlarımızın düzenli çalışmasını, toksinlerin vücudumuzdan atılmasını sağlamakta ve enfeksiyonlardan korunmamıza yardım etmektedir. Berrak, düzgün, sağlıklı bir cilde sahip olabilmek, dinç ve diri hissedebilmek, bağırsak hareketlerinin düzenliliğini sağlayabilmek, yorgunluğu gidermek ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek için yeterli miktarda su içmeye özen göstermelisiniz" ifadelerini kullandı.



"GÜNE SU İLE BAŞLAYIN"

Boztoprak, güne bir bardak su ile başlanmasını tavsiye ederek, gün içerisinde 8-10 bardak su içilmesini önerdi. Boztoprak, soğuk kış aylarında tüketimi kolaylaştırmak için suya, tarçın, limon, karanfil ya da meyve parçacıkları eklenebileceğini dile getirdi.

Sıvı tüketimini arttırmak ve kış hastalıklarından korunmak için bitki çaylarının da iyi bir seçenek olduğunu vurgulayan Diyetisyen Boztoprak, "Evdeyseniz kendinize küçük notlar hazırlayıp, su içmeniz gerektiğini hatırlatabilirsiniz. Suyu her zaman görebileceğiniz bir yerde bulundurmalısınız. Eğer oturarak çalışıyorsanız masanızın üzerinde mutlaka su olmalıdır. Gün içerisinde fiziksel aktivitenizi arttırmanız su tüketmenizi kolaylaştıracaktır" diye konuştu.



