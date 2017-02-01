01.02.2017 13:04 Kırtasiyede hırsızlık kameraya yansıdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kırtasiyeye giren hırsız, gözüne kestirdiği cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kırtasiyeye giren hırsız, gözüne kestirdiği cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, müşteri gibi girdiği kırtasiyede masanın üzerindeki telefonu saniyeler içinde çalarak cebine koydu. İddiaya göre ikiz çocukları olduğunu ve Beşiktaş çantası istediğini söyleyen şahıs çalışanları farklı yerlere yönlendirdi. Bu sırada kasada tek başına kalan 10 yaşındaki çocuğu da arka raftaki oyuncakları sorarak oyalayan şahıs, masanın üzerindeki 2 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Şahıs, olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi kırtasiyeden çıkarak kayıplara karışırken o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kırtasiye çalışanı Rümeysa Yüksel, "Ben müşteri ile ilgileniyordum. Patronumuz vardı o sırada. Diğer arkadaşım da izinli olduğu için 2 kişiydik. Çok hızlı ve atik birisiydi. Bir anda dikkatimizi dağıtmayı başardı. 'İkiz çocuğum var, beşiktaşlı çanta istiyorum' dedi. Bizim depomuzda da çantalarımız var. Bir çalışanı depoya gönderdi, diğeri de müşteriyle ilgilendiği için çok dikkat edemedik. Çıkar gibi yapıp elemanın gitmesini beklemiş ve geri gelmiş. Yanında da 5'inci sınıfa giden bir çocuk vardı. Ayıların fiyatını sordu. Cevap verip ilgilenirken, telefonu alıp gidiyor" diye konuştu.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına da yansıya olayda şahsın kırtasiyeye girdiği görülüyor. Çalışanları istediği çantaları getirmek üzere farklı yerlere yönlendiren şahıs kendisi ise kasaya doğru geliyor. Kasadaki küçük çocuğu arka raflardaki oyuncakları sorarak oyalan şahıs telefonu almak için birkaç hamle yapıyor. İlk hamlelerinde başarılı olamayan şahıs, çocuğu daha uzakta olan rafa yönlendiriyor ve son hamlesini yaparak cep telefonunu alıyor. Şahıs, telefonu aldıktan sonra alışveriş yapmaktan vazgeçtiğini söyleyerek çıkıp gidiyor.

(Mehmet Altunışık/İHA)

