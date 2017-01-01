01.01.2017 00:31 Kırşehirşehirliler yeni yıla huzur içinde girdi

KIRŞEHİR (İHA) â€' Kırşehir emniyet görevlilerinin yaptığı uygulamalarla yeni yıl öncesi ve sonrasında il merkezinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. KIRŞEHİR (İHA) â€" Kırşehir emniyet görevlilerinin yaptığı uygulamalarla yeni yıl öncesi ve sonrasında il merkezinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.



Kırşehir genelinde polis tarafından yapılan uygulamalarda 17 iş yeri kontrol edilirken 610 kişi sorgulandı. GBT kontrolü yapılan kişilerde olumsuzluğa rastlanılmazken polis kalabalık otel ve eğlence mekanlarında incelemelerde bulundu.



Araması olan bir kişi yetkili kişilere teslim edilirken meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Saatler 00.00'da ise Kırşehir Valisi Necati Şentürk ve Emniyet Genel Müdürünün mesajları polislere okunarak görevlerinde başarılar dilendi. Kırşehir'de 2016 yılının son bebeği ise 23.35'te Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi.



Kırşehir'de Mekke'nin fethi nedeni ile Cacabey Meydanında bir televizyon ve gazetenin sponsorluğunda şehitler yararına program düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Necati Şentürk, AK Parti Milletvekili Mikail Arslan ve çok sayıda Kırşehirli katıldı.

