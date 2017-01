07.01.2017 15:32 Kırşehir'de 4 kayıp çocuk her yerde aranıyor

Kırşehir'de okula gitmek için evden ayrılan 4 gençten 5 gündür haber alınamıyor. Kırşehir Lisesi öğrencisi 4 genç, polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Kırşehir'de okula gitmek için evden ayrılan 4 gençten 5 gündür haber alınamıyor. Kırşehir Lisesi öğrencisi 4 genç, polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.



Kayıp çocuklardan Onur Arısoy'un babası Şener Arısoy, çocuğunun sabah 07.00'de evden çıktığını ve bir daha gelmediğini söyledi. Çocuklarının akıbeti hakkında endişe duyduklarını anlatan baba, Şener Arısoy, "Çocuğum genelde tek başına takılırdı. Herhangi bir sorunumuz da olmadı. Ben çocuğumla bir babadan ziyade arkadaştım" dedi.



Okuldan çıktıktan sonra iş yerine oğlunun geldiğini anlatan baba, Şener Arısoy, "Büyük oğlum aradı. Kardeşinin eve gelmediğini söyledi. Polise haber vererek arkadaşlarını aradık. Günlük harçlığı dışında parası yoktu. Çocuk Şube Müdürlüğüne gittiğimizde diğer çocukların da kayıp olduğu bilgisine ulaştık. Polisin bulacağına inancımız sonsuz, duyarlı insanlardan da yardım bekliyoruz. Görenlerin polise bildirmesi bizim için çok önemli, çocuklarımızın yanlış işlere düşmemesi için insanların duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.



Yapılan ihbarlardan bir kaçının asılsız çıktığını ifade eden baba Şener Arısoy, "Öğretmenleri de çocuklar hakkında olumsuz bir şey söylemedi. Okulla ve arkadaşları ile de irtibat halindeyiz. Asılsız yapılan ihbarlar bizleri umutlandırıyor. İnsanların kendilerini de bizlerin yerine koymalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Okula gidiyoruz" diye evlerinden çıkan 4 genç, polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.