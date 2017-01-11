11.01.2017 10:35 Kırşehir çıkışında kaza; 4 Yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre gizli buzlanmanın neden olduğu kazalarda 06 l 5845 plakalı otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan yattığı öğrenildi. Aynı yol üzerinde 50 HC 110 plakalı kamyonet şarampole kaydı.



Meydana gelen trafik kazalarında T.D., S.D.,M.K., yaralanarak ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

