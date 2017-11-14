14.11.2017 21:20 Kırmızı listeyle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde yürütülen çalışmalarda aralarında, kırmızı listede yer alan Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu 34 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde yürütülen çalışmalarda aralarında, kırmızı listede yer alan Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen çalışmalarda 34 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK terör örgütü yapılanması olan KJK içerisinde sözde yürütme konseyi üyeleri arasında bulunan Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu isimli terörist de bulunuyor.



