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Kırmızı ışıkta meydana gelen kaza kamerada
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Kırmızı ışıkta meydana gelen kaza kamerada

Kayseri'de, kırmızı ışıkta meydana gelen kaza, bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kayseri'de, kırmızı ışıkta meydana gelen kaza, bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kayseri'de, Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntünün kaydedildiği araç kırmızı ışıkta durdu ancak en sol şeritten gelen beyaz araç kırmızı ışığa rağmen geçmeye çalışınca kaza kaçınılmaz oldu.
Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu. Yetkililer kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.

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