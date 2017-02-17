Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kırmızı ışıkta duran aracın yakıt deposu dondu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kırmızı ışıkta duran aracın yakıt deposu dondu

Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülürken, kırmızı ışıkta duran bir aracın yakıt deposu dondu.

Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülürken, kırmızı ışıkta duran bir aracın yakıt deposu dondu.
Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31,2 derece ile Ağrı merkezde ölçülürken, Vanyolu Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran belediyeye ait çöp toplama aracının ise yakıt deposu dondu. Bunun üzerine temizlik işçileri yakıt deposunun altına ateş yakarak ısıttı. Donan deponun ısınmasıyla aracı çalıştıran temizlik işçileri yoluna devam etti.
Ağrı merkez Yeni Van Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bekletilen birçok tırın yakıt deposu da dondu. Şoförler, araçlarının yakıt deposunu ateş yakarak ısıtmaya çalıştılar. Yakıt deposu donan tır şoförü Hasan Sivrioğlu, havanın çok soğuk olduğunu, mazot deposunun bu yüzden donduğunu belirterek, donun açılması için ateş yaktıklarını söyledi. Ağrı'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden Sivrioğlu, "Havalar çok soğuk olduğundan mazotumuz dondu, arabalarımızı çalıştıramıyoruz. Şu anda don açılsın diye ateş yaktık, ısıtmaya çalışıyoruz. Gece en son hava sıcaklığı eksi 32 derece idi. Şimdi ise eksi 20 derecedir. Giresunluyum, hayvan yükleyip geri döneceğiz. Burası çile yani başka bir şey yok. Ağrı'ya geldin mi çile başlıyor soğuktan" dedi.
Yakıtı donan diğer sürücüler ise, mazot depolarının ısınması için yanlarında getirdikleri tüplerle depoyu ısıtmaya çalıştılar. Havaların çok soğuk olduğunu belirten şoförler, "Havalar çok soğuk, arabalar dondu, antifriz bile dondu. Arabada bulunan hortumlar koptu. İranlıyız, iki arkadaşız. İkimizin de arabaları dondu. Havalar soğuk, gece eksi 30 derecenin üzerindeydi" diye konuştu.
(Ahmet Genç/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
1 milyon kişinin kimlik bilgilerini çaldılar
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
FETÖ'cü subayın PKK sempatizanıyla görüntüleri ortaya çıktı
Akar ve Dunford İncirlik'te görüşüyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Krasnodar - Fenerbahçe maçı geniş özeti
Krasnodar - Fenerbahçe maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
1 milyon kişinin kimlik bilgilerini çaldılar
1 milyon kişinin kimlik bilgilerini çaldılar
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
FETÖ'cü subayın PKK sempatizanıyla görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'cü subayın PKK sempatizanıyla görüntüleri ortaya çıktı
Akar ve Dunford İncirlik'te görüşüyor
Akar ve Dunford İncirlik'te görüşüyor
HDP'li Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı
HDP'li Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Suriyeli kadın ölü bulundu, kocası gözaltına alındı
Suriyeli kadın ölü bulundu, kocası gözaltına alındı
Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı
Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı
Fenerbahçe aşkını mezar taşına ve kefenine işledi
Fenerbahçe aşkını mezar taşına ve kefenine işledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Lindsay Lohan'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler
Lindsay Lohan'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English