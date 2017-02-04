Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kırmızı ışıkta dans ettiler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kırmızı ışıkta dans ettiler

Adana'da dans tutkunu bir grup genç, insanları dansa yöneltmek için trafikte kırmızı ışık yandığı anda yola atlayarak çektikleri dans videosuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Adana'da dans tutkunu bir grup genç, insanları dansa yöneltmek için trafikte kırmızı ışık yandığı anda yola atlayarak çektikleri dans videosuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Geçtiğimiz hafta; La Noche Dans ve Sanat Atölyesi'nde öğrenci olan Eren Zeren, Selami Bozkurt, Emre Kiriş, Polen Yılmazay, Alperen Oduncu, Feride Kaya, Mine Demir,Yağmur Eryılmaz, Ozan Berk Güç, Mertcan Aydın, Gizem Salata,Gizem Karaman, Işılay Karlıdağ ve Ahin Yalçın İller Bankası Kavşağı'nda insanları dansa yöneltmek için trafik ışıkları kırmızıyı gösterdiğinde "Mek it bunx up" isimli şarkıya koreografi hazırlayıp video çekip sosyal medyaya yükledi. Video daha sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"TOPLUMUN BASKISI DANS KÜLTÜRÜNÜ AZALTIYOR"
Videonun sosyal medyada milyonlarca kişinin izlemesinin ardından grup, amaçlarına ulaştıklarını İHA muhabirine söyledi. Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Emre Kiriş, "Tanıtım derslerimiz oluyordu. Tanıtım derslerine girerek bu dansın olduğunu öğrendim. Çocukluğumdan beri dans etmek istiyorum ve eminim Türkiye'de de bunu isteyen birçok insan vardır. Ama toplumun yaptığı bir baskıdan dolayı Türkiye'de kimse bunu yapamıyor. Bizde böyle bir video çekerek sesimizi duyurmaya çalıştık" dedi.

"DANS KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUYOR"
Adana'nın hep asayiş olaylarıyla anıldığından dolayı üzgün olduğunu kaydeden Kiriş, "Adana'nın asayiş adliye olaylarıyla değilde böyle güzel şeylerle duyulmasını istiyoruz. Bu burada da kalmayacak. Daha güzel şeyler yapacağız. Ve dansın insanları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu biliyoruz. Biz bu dans videosunu çekerken hiçbir şekilde trafiğin akışını bozmadık. Kırmızı ışığın belli bir süresi vardı. Koreografiyi buna uyarladık" diye konuştu.
Tekrardan İller Bankası Kavşağı'nda ki ışıklarda dans eden gençler, sürücülerin ve yayaların yine ilgisini gördü. Caddede aracıyla hareket ederken kırmızı ışıkta bekleyen Nurullah Genç isimli vatandaş, "Çok güzel fikir. Trafik ışıklarında olmasalar daha güzel olur diye düşünüyorum. Daha çok Pazar yerlerinde veya halka açık meydanlarda olabilir. Ama burada doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Tufan Hacı isimli şoför ise, "Böyle bir dansı ulu orta yapabilmek cesaret ister. Tebrik ediyorum" diye konuştu. Yaşar Şimşek de "Bence mantıklı bir proje olmuş. Taktir ettim. Devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaya olarak giderken dans eden grubu görüp izleyen Murat Sarıgül, "Arkadaşlara burada rastladım. Çok güzel dans ediyorlar. Umarım Adana dans alanında daha geniş bir düşünceye ulaşır. Böyle şeylerin artmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
(Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İçişleri Bakanlığı: 939 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
Kadına sopalı şiddet!
Bismil Belediyesine kayyum atandı
Beyoğlu'nda 50 aracın lastiğini kestiler
Başbakan'dan o kente metro ve tramvay müjdesi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Söz dalaşı bitti ABD İran için düğmeye bastı!
Söz dalaşı bitti ABD İran için düğmeye bastı!
Paris'te çatışma
Paris'te çatışma
Trump'ın gözdağına İran'dan jet yanıt geldi!
Trump'ın gözdağına İran'dan jet yanıt geldi!
Almanya'dan Türkiye'ye olumsuz cevap
Almanya'dan Türkiye'ye olumsuz cevap
Milyonluk faturası çıkan Elif Türkmen'e CHP'den şok!
Milyonluk faturası çıkan Elif Türkmen'e CHP'den şok!
Sosyal medya yalanı Yıldırım'ı çıldırttı! Büyük alçaklık
Sosyal medya yalanı Yıldırım'ı çıldırttı! Büyük alçaklık
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İçişleri Bakanlığı: 939 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 939 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
Kadına sopalı şiddet!
Kadına sopalı şiddet!
Bismil Belediyesine kayyum atandı
Bismil Belediyesine kayyum atandı
Beyoğlu'nda 50 aracın lastiğini kestiler
Beyoğlu'nda 50 aracın lastiğini kestiler
Başbakan'dan o kente metro ve tramvay müjdesi
Başbakan'dan o kente metro ve tramvay müjdesi
ABD'nin ilk başörtülü milletvekilinden Trump'ın kararına tepki
ABD'nin ilk başörtülü milletvekilinden Trump'ın kararına tepki
SGK 55 bin TL'yi faiziyle birlikte geri istiyor
SGK 55 bin TL'yi faiziyle birlikte geri istiyor
6 yaşına 24 ameliyat sığdırdı
6 yaşına 24 ameliyat sığdırdı
Eski HDP'li vekil için 95 yıla kadar hapis istemi
Eski HDP'li vekil için 95 yıla kadar hapis istemi
Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutu yenileniyor
Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutu yenileniyor
Husiler 5 mahkumu öldürdü
Husiler 5 mahkumu öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English