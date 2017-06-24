Kırmızı ışık ihlali can aldı: 2 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara yönünden İzmir yönüne giden Hüseyin Ak yönetimindeki 06 EV 3373 plakalı otomobil ile Sart Mahallesi yönünden Sart Kavşağına çıkan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Ümmet Öztürk (45) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet kavşak içinde çarpıştı. Kazada takla atan otomobil ters dönerken otomobil içinde bulunan Furkan Ak (13) ve sepetli motosiklet sürücüsü Ümmet Öztürk (45) hayatını kaybetti.

Yaralılar Sultan Duman, Serkan Ak, Çiğdem Ak ve Hüseyin Ak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İzmir yönüne trafik bir süre kapalı kalırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Behzat Akcan /İHA)