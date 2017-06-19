Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında!

Kamuoyunda taktığı kırmızı fularıyla tanınan terörist Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası gözaltına alındı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında taktığı kırmızı fularla parlatılmaya çalışılan sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil Mayıs ayı sonunda öldürülmüştü.

Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı. Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan ve terör yandaşı söylemlerde bulunan anne Nuray Erçağan ile baba Kobani dönüşü gözaltına alındılar.