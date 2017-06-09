'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü

Gezi olaylarında "Kırmızı fularlı kız" olarak simgeleştirilmeye çalışılan ve geçtiğimiz günlerde Rakka'da DEAŞ ile girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edilen terörist Ayşe Deniz Karacagil'in, güvenlik güçlerinin Kato'da gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Örgütün Karacagil'i "Rakka'yı özgürleştirme savaşında" ölmüş gibi göstererek "hayali bir kahraman" yaratmayı planladığı öğrenildi.

RAKKA YALANI

PKK'ya yakın medya, terörist Karacagil'in, terör örgütü DEAŞ tarafından Rakka'da öldürüldüğünü iddia etmişti. İstihbarat kaynaklarına göre ise YPG ile DEAŞ Suriye'de tek bir çatışmaya girmedi. Anlaşma gereği DEAŞ kontrolündeki topraklardan çekilirken buraları YPG'ye teslim etti.

CESEDİ ÜZERİNDEN REKLAM YAPTILAR

YPG de DEAŞ'a karşı büyük mücadele verdiği algısını oluşturmak için kolları sıvadı. Terörist Karacagil'in DEAŞ'la çatışırken öldürüldüğü haberinin yayılması da algı operasyonunun parçasıydı. Gezi olaylarının ardından Mayıs 2014'te PKK'ya katılan, terörist elebaşlarından Murat Karayılan'ın yanında aldığı eğitim alıp Türk güvenlik güçleriyle çatışmalara giren 'Destan Yörük' kod adlı Karacagil'in, Kato Dağı'nda yürütülen son operasyonlarda etkisiz hale getirildiği anlaşıldı. Kato'daki operasyonları, helikopter kazasında şehit olan komutanların emrindeki birlikler yürütüyordu. Teröristin cesedi ise örgüt mensuplarınca bölgeden kaçırıldı.