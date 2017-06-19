'Kırmızı fularlı kız'ın anne babası gözaltına alındı

Gezi Parkı protestoları sırasında 'Kırmızı fularlı kız' olarak gündeme gelen, daha sonra terör örgütü PKK saflarına katılan ve Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası, Beyrut dönüşü İstanbul'da gözaltına alındı.

Gezi Parkı protestoları sırasında 'Kırmızı fularlı kız' olarak gündeme gelen, daha sonra terör örgütü PKK saflarına katılan ve Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası, Beyrut dönüşü İstanbul'da gözaltına alındı.

Ayşe Deniz Karacagil'in cenazesine katılmak üzere 13 Haziran'da Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arab (Kobani) bölgesine geçen Karacagil'in annesi Nuray Erçağan ile babası Ömer Karacagil, cenaze töreni sonrasında bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan uçakla Türkiye'ye döndü.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Karacagil ve Erçağan, pasaport kontrolü sırasında haklarında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlaması ile yakalama kararı çıkması üzerine güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan polis merkezi amirliğine götürülen Erçağan ve Karacagil, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gezi Parkı protestoları sırasında 'Kırmızı fularlı kız' olarak gündeme gelen, daha sonra terör örgütü PKK saflarına katıldıktan sonra Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babasının Rakka'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a nasıl ulaştıkları bilinmiyor.

