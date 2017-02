14.02.2017 10:22 Kırmızı et üretimi 4'üncü çeyrekte 271 bin ton olarak tahmin edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı 4'üncü çeyrek 'Kırmızı Et Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, toplam kırmızı et üretimi 4'üncü çeyrek döneminde 271 bin ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,8 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 107 bin ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 30,8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 oranında azaldı. Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 34,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48 oranında azaldı.