11.01.2017 10:42 Kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 447 işletmeye 108 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2016 yılında yapılan denetimler sonucunda kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 447 işletmeye 108 milyon 423 bin 525 TL idari para cezası uygulandığını ve 366 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2016 yılında yapılan denetimler sonucunda kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 447 işletmeye 108 milyon 423 bin 525 TL idari para cezası uygulandığını ve 366 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2016 yılı çevre denetim rakamlarını açıkladı. Bakan Özhaseki, "Türkiye'nin çeşitli noktalarında 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılmış olan yönetmelikler kapsamında hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz, gürültü, ÇED kararları ve izin-lisans konularında Bakanlığımız merkez teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından 2016 yılında 52 bin 609 tesise planlı, ani ve şikâyet üzerine çevre denetimi gerçekleştirildi" dedi.



Bu denetimler sonucunda çevre kirliliği oluşturan 366 işletmenin faaliyetinin durdurulduğuna dikkat çeken Özhaseki, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren ve kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 447 işletmeye 108 milyon 423 bin 525 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

