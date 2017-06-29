Kırkpınar pehlivanları 2 ton zeytin yağıyla yağlanacak
Trakya Birlik, Kırkpınar'da pehlivanların güreşlerde yağlanması için 2 ton zeytin yağını Edirne Belediyesine verildiğini bildirdi.
Trakya Birlik, Kırkpınar'da pehlivanların güreşlerde yağlanması için 2 ton zeytin yağını Edirne Belediyesine verildiğini bildirdi. Edirne'de bu yıl 10-16 Temmuz tarihleri arasında 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, pehlivanların üzerine dökülen zeytin yağları Trakya Birlik tarafından karşılanıyor. Trakya Birlik, 2 ton zeytin yağını Edirne Belediyesine teslim ederken, ihtiyaç olması durumunda yağ takviyesinde bulunacağını bildirdi. (Ergin Yıldız / İHA)
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