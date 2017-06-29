Kırkpınar pehlivanları 2 ton zeytin yağıyla yağlanacak

Trakya Birlik, Kırkpınar'da pehlivanların güreşlerde yağlanması için 2 ton zeytin yağını Edirne Belediyesine verildiğini bildirdi.

Trakya Birlik, Kırkpınar'da pehlivanların güreşlerde yağlanması için 2 ton zeytin yağını Edirne Belediyesine verildiğini bildirdi.

Edirne'de bu yıl 10-16 Temmuz tarihleri arasında 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, pehlivanların üzerine dökülen zeytin yağları Trakya Birlik tarafından karşılanıyor. Trakya Birlik, 2 ton zeytin yağını Edirne Belediyesine teslim ederken, ihtiyaç olması durumunda yağ takviyesinde bulunacağını bildirdi.

(Ergin Yıldız / İHA)