Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kırkpınar hazırlıkları tamamlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kırkpınar hazırlıkları tamamlandı

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan ve 655 yıldır kesintisiz olarak devam ettirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656'ıncısı için hazırlıklar tamamlandı.

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan ve 655 yıldır kesintisiz olarak devam ettirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656'ıncısı için hazırlıklar tamamlandı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi' ağırlamaya hazırlanan Edirne Belediye Başkanlığı, güreşlerin yapılacağı dualı çayır Er Meydanı'nda ve kent genelinde binlerce güreşçi ve güreş sever için hazırlıklarını tamamladı. Edirne Belediyesi ekipleri tarafından bir yıl boyunca periyodik olarak devam eden hazırlıklarda sona gelindi. 2 bine yakın pehlivanın ayak basacağı dualı çayırın hazırlanmasının ardından güreş severleri güzel bir seyir sunabilmek için belediye görevlilerinin stadyumda ve çevresinde çalışmaları devam ediyor.

"HAZIRLIKLARIMIZ BİTTİ, SON RÖTÜŞLAR YAPILIYOR"
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımız bitti, son rötuşlar yapılıyor. Tabii bu çok dinamik bir süreç olduğu için sürekli bir kontrol gerekiyor. Yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 655'inci Kırkpınar'da bin 969 pehlivan kayıt yaptırmıştı. Ülkemizde yağlı güreş yapan her pehlivanın hayali Kırkpınar'da çayıra çıkmak ve kürsü yapmak. Bu yıl zannediyoruz geçen yıla göre daha da fazla pehlivanla 656'ıncı Kırkpınar'ımızı, bitmeyen güreşin devam efsanesini tekrar yaşatacağız. Bunun gururu da hepimizin olacak" dedi.

"HAİN DARBE GİRİŞİMİ NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ, BU YIL ALEYNA TİLKİ GELİYOR"
Gürkan, "Geçtiğimiz yıl hain darbe girişimi bütün konserlerimizi iptal etmiştik. Hiç yapmamıştık. Bu yıl biraz o açığı da kapatmak, halkımızın moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla birçok sanatçımız geliyor. İlyas Yalçıntaş, Aleyna Tilki, Kıraç, Volkan Konak ülkemizin çok sevdiği sanatçılarımız geliyor. Eminim ki hem Edirneliler hem de Edirne'ye gelen misafirlerimiz çok keyifli bir Kırkpınar geçirecekler bu yıl" ifadelerini kulandı.
(Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Rusya, Ukrayna sınırına asker yığdı
Kıbrıs Konferansı 5'li toplantıyla devam ediyor
Fenerbahçe dayanıklılık ve koordinasyon çalıştı
Mehmetçik AK Parti'li yöneticinin taziyesinde ağlattı
Sağlam'dan 'transfer' açıklaması
Alevler ormanı bu hale getirdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yunan Sahil Güvenliği'nin vurduğu Türk gemisiyle ilgili açıklama
Yunan Sahil Güvenliği'nin vurduğu Türk gemisiyle ilgili açıklama
Meteorolojiden iyi haber! Yağmur geliyor
Meteorolojiden iyi haber! Yağmur geliyor
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı
Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı
İlker Başbuğ: FETÖ'nün lider kadrosu çökertilmedikçe risk var
İlker Başbuğ: FETÖ'nün lider kadrosu çökertilmedikçe risk var
Suriye'den ABD'ye saldırı uyarısı: Yanıt veririz
Suriye'den ABD'ye saldırı uyarısı: Yanıt veririz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Rusya, Ukrayna sınırına asker yığdı
Rusya, Ukrayna sınırına asker yığdı
Kıbrıs Konferansı 5'li toplantıyla devam ediyor
Kıbrıs Konferansı 5'li toplantıyla devam ediyor
Fenerbahçe dayanıklılık ve koordinasyon çalıştı
Fenerbahçe dayanıklılık ve koordinasyon çalıştı
Mehmetçik AK Parti'li yöneticinin taziyesinde ağlattı
Mehmetçik AK Parti'li yöneticinin taziyesinde ağlattı
Sağlam'dan 'transfer' açıklaması
Sağlam'dan 'transfer' açıklaması
Alevler ormanı bu hale getirdi
Alevler ormanı bu hale getirdi
Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açıldı
Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açıldı
Borsa ilk yarıda rekor kırdı
Borsa ilk yarıda rekor kırdı
Şili basını da doğruladı
Şili basını da doğruladı
Kamyoncuların sopalı yol kavgası kamerada
Kamyoncuların sopalı yol kavgası kamerada
Ceyhun Gülselam: Bu sene daha iyi olacağız
Ceyhun Gülselam: Bu sene daha iyi olacağız
Kırkpınar hazırlıkları tamamlandı
Kırkpınar hazırlıkları tamamlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English