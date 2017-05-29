Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kırkpınar biletleri satışa çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kırkpınar biletleri satışa çıktı

Bu yıl 656.'sı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinin biletleri, satışa sunuldu. Bilet fiyatlarında son iki yıldır olduğu gibi artış yaşanmadı.

Bu yıl 656.'sı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinin biletleri, satışa sunuldu. Bilet fiyatlarında son iki yıldır olduğu gibi artış yaşanmadı.
10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin biletleri Biletix'te satışa sunuldu. Edirne Belediye Encümen Kararıyla 14 Temmuz 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi.
15 Temmuz 2017 Cumartesi günü için biletler 40 ile 50 TL, 16 Temmuz 2017 Pazar günü için ise biletler 60 ile 70 TL'den satışa çıkarıldı.
Edirne Belediyesi olarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni, tarihinden gelen geleneksel yapısına dokunmadan değiştirmeye, geliştirmeye ve tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ata sporumuzun olimpiyatı olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'mize olan ilgi her geçen gün artarak devam etmektedir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne tüm güreşseverleri bekliyoruz. Yiğitlerin er meydanındaki mücadelesine yakından tanıklık etmek istiyorsanız biletlerinizi Biletix'ten temin edebilirsiniz" dedi.
Belediye Encümen Kararıyla belirlenen tribünlerin giriş fiyatları ise şöyle:

15 TEMMUZ CUMARTESİ
Süleyman Demirel 1, Süleyman Demirel 2, Tekirdağlı Hüseyin Tribünü, Mustafa Bük Tribünü, Aydın Demir Tribünü, Antalyalı Recep Gürbüz Tribünü 50 TL; Alper Yazoğlu Tribünü ve Kel Aliço Tribünü 40 TL

16 TEMMUZ PAZAR
Süleyman Demirel 1, Süleyman Demirel 2, Tekirdağlı Hüseyin Tribünü, Mustafa Bük Tribünü, Aydın Demir Tribünü, Antalyalı Recep Gürbüz Tribünü 70 TL; Alper Yazoğlu Tribünü ve Kel Aliço Tribünü 60 TL.
(Koray Ustabaşı / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kırkpınar biletleri satışa çıktı
'Torbacı'lar dronedan kaçamadı
'İngiltere'de 23 bin potansiyel terörist var'
Atık molekülle bitkiler için besin üretildi
İki gencin içler acısı hali
İstanbul'un göbeğinde şaşırtan manzara
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
Erdoğan büyük üzüntü duyuyorum diyerek anlattı
Erdoğan büyük üzüntü duyuyorum diyerek anlattı
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Hamaney'den Suudi Arabistan'a: ABD'nin 'damızlık ineği'
Hamaney'den Suudi Arabistan'a: ABD'nin 'damızlık ineği'
Londra'da uçuş kaosu! British Airways, tüm seferlerini iptal etti
Londra'da uçuş kaosu! British Airways, tüm seferlerini iptal etti
TEDES geri dönüyor
TEDES geri dönüyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kırkpınar biletleri satışa çıktı
Kırkpınar biletleri satışa çıktı
'Torbacı'lar dronedan kaçamadı
'Torbacı'lar dronedan kaçamadı
'İngiltere'de 23 bin potansiyel terörist var'
'İngiltere'de 23 bin potansiyel terörist var'
Atık molekülle bitkiler için besin üretildi
Atık molekülle bitkiler için besin üretildi
İki gencin içler acısı hali
İki gencin içler acısı hali
İstanbul'un göbeğinde şaşırtan manzara
İstanbul'un göbeğinde şaşırtan manzara
Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Yılan yılanı yutmak isterse
Yılan yılanı yutmak isterse
Manchester'da terör operasyonu: Gözaltı sayısı 16 oldu
Manchester'da terör operasyonu: Gözaltı sayısı 16 oldu
Suriye rejimi Türkmendağı'nı vurdu
Suriye rejimi Türkmendağı'nı vurdu
Okul servisindekiler öğrenci değil kaçak göçmen
Okul servisindekiler öğrenci değil kaçak göçmen
TÜRKSAT davasında sıcak gelişme
TÜRKSAT davasında sıcak gelişme

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English