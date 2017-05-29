Kırkpınar biletleri satışa çıktı

Bu yıl 656.'sı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinin biletleri, satışa sunuldu. Bilet fiyatlarında son iki yıldır olduğu gibi artış yaşanmadı.

Bu yıl 656.'sı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinin biletleri, satışa sunuldu. Bilet fiyatlarında son iki yıldır olduğu gibi artış yaşanmadı.

10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin biletleri Biletix'te satışa sunuldu. Edirne Belediye Encümen Kararıyla 14 Temmuz 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi günü için biletler 40 ile 50 TL, 16 Temmuz 2017 Pazar günü için ise biletler 60 ile 70 TL'den satışa çıkarıldı.

Edirne Belediyesi olarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni, tarihinden gelen geleneksel yapısına dokunmadan değiştirmeye, geliştirmeye ve tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ata sporumuzun olimpiyatı olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'mize olan ilgi her geçen gün artarak devam etmektedir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne tüm güreşseverleri bekliyoruz. Yiğitlerin er meydanındaki mücadelesine yakından tanıklık etmek istiyorsanız biletlerinizi Biletix'ten temin edebilirsiniz" dedi.

Belediye Encümen Kararıyla belirlenen tribünlerin giriş fiyatları ise şöyle:



15 TEMMUZ CUMARTESİ

Süleyman Demirel 1, Süleyman Demirel 2, Tekirdağlı Hüseyin Tribünü, Mustafa Bük Tribünü, Aydın Demir Tribünü, Antalyalı Recep Gürbüz Tribünü 50 TL; Alper Yazoğlu Tribünü ve Kel Aliço Tribünü 40 TL



16 TEMMUZ PAZAR

Süleyman Demirel 1, Süleyman Demirel 2, Tekirdağlı Hüseyin Tribünü, Mustafa Bük Tribünü, Aydın Demir Tribünü, Antalyalı Recep Gürbüz Tribünü 70 TL; Alper Yazoğlu Tribünü ve Kel Aliço Tribünü 60 TL.

(Koray Ustabaşı / İHA)