04.01.2017 18:06 Kırkpınar başpehlivanı Kara Karacabey'e geliyor

Kırkpınar başpehlivanı Kara Karacabey'e geliyor Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün daveti üzerine 6 Ocak 2017 Cuma günü Karacabey'de vatandaşlar ve sporcu öğrencilerle buluşacak. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile beraber organize edilecek program, Karacabey Belediye Başkanlığı'nın desteği ile Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde yapılacak. Programa Recep Kara'nın yanı sıra Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonu Salih Erinç ve yine güreşte dünya şampiyonluğu bulunan Savaş Yıldırım da katılacak.

