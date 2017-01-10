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Kırklareli'nde kar tatili uzatıldı
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Kırklareli'nde kar tatili uzatıldı

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara yine uzatıldı.

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara yine uzatıldı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlimiz Merkez ve tüm İlçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 11 Ocak 2017 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinlidir" denildi.
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