29.12.2016 18:56 Kırıkkale Sağlık Müdürü Mustafa Uzun'a Bakanlıktan yeni görev

Kırıkkale Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uzun Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Kırıkkale Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uzun Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.



Kentte 19 yıldır aile hekimliği, 112 başhekimliği, şube müdürlüğü, Müdür yardımcılığı, Aile Hekimleri Dernek Başkanlığı ve Tabip Odası Delege ve yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra son 4 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü yapan Dr. Mustafa Uzun, kentte sağlık alanında yapmış olduğu çalışmalarla kamuoyundan büyük destek aldı.



Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Mustafa Uzun, Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis istasyonlarının sayıları artırarak daha kapsamlı sağlık hizmetinin sunulmasını sağladı. "Hayat Boşluk Kabul Etmez" projesi ile madde bağımlılığı konusunda hayatının baharında olan gençlerin yeniden hayata tutunmasında umut oldu. Bu projesi örnek proje kabul edilerek 6 ilde daha uygulandı. Kırıkkale'de "Hayata Yol Ver" ve "Ambulans Dostu Sürücü" projeleri ile ambunaslara seyir ahinde iken yol verilmesi hususunda onradan Türkiye genelinde uygulamaya geçirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Yaşama Yol Ver" projesine zemin hazırlamıştır.



Kırıkkale'deki Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesinde TÜİK'in memnuniyet ölçütlerine göre son iki yılda Türkiye üçüncüsü oldu. Antalya'da düzenlenen Acil Olimpiyatlarda yılın Sağlık Müdürü seçilen Dr. Mustafa Uzun, UMKE ekiplerinin yurt içi ve yurt dışında önemli görevlerde bulunmasını sağladı. Sağlık Müdürü Uzun, yaşlılar ve engelliler ile sağlık alanında daha birçok yapmış olduğu çalışmalarla Kırıkkale'de önemli hizmetler gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığında önemli bir göreve getirilen Uzun, Türkiye genelindeki Birinci Basamak Sağlık hizmetlerinden sorumlu olacağı belirtildi. Uzun, Kırıkkale'deki görevinden ayrılarak Ankara'daki görevine başladı.

