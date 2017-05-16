Kırıkkale'de yol çöktü

Kırıkkale'nin ana arterlerinden Millet Bulvarında çökme meydana geldi.

Kırıkkale'nin ana arterlerinden Millet Bulvarında çökme meydana geldi.

Kanalizasyon hattındaki sızıntının zamanla toprağı aşındırması sebebiyle meydana gelen çökme, Kırıkkale halkında endişeye sebep oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ve cadde üzerinde seyreden araçlar bu durumdan etkilenmedi. Çöken yolda Kırıkkale Belediyesinin teknik ekiplerince tekrar kullanılır hale gelmesi için çalışmalar başlatıldı.

Yolun çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, "Bu bir günlük, iki günlük bir iş değil yılların verdiği bir sızıntı olduğunu tahmin ediyoruz. Gerekli müdahaleleri yaptık. Yolu kısa sürede tekrar kullanıma açacağız" dedi.

(Mehmet Temizyürek / İHA)