05.01.2017 18:56 Kırıkkale'de sigara denetimlerinde 787 bin lira ceza kesildi

Kırıkkale Valilik, Sağlık, Emniyet, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli sigara ile mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde umuma Açık Alanlarda Tütün Saha Denetlemesi yapıldı. Kırıkkale Valilik, Sağlık, Emniyet, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli sigara ile mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde umuma Açık Alanlarda Tütün Saha Denetlemesi yapıldı.



2009-2016 arasında 194 bin 941 adet denetim yapıldığını belirten Sağlık İl Müdürü Feramis Güngüneş, " Yapılan denetimler sonucunda379 işyerine 727 bin 755 lira, 684 şahısa 59 bin 937 olmak üzere toplamda bin 363 işletme ve şahısa 787 bin 692 lira idari para cezası kesildiğini" söyledi.



4207 sayılı kanun uygulaması olan Açık Alanlarda Tütün Saha Denetlemesi kapsamında Vali M. İlker Haktan Kaçmaz, İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, Belediye Zabıta ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri umuma açık alanlarda sigara denetlemelerinde bulundu. İlk olarak örnek iş yeri seçilen Atatürk Bulvarında bulunan Özsüt Cafe'de yapılan denetle sonucunda Vali Haktankaçmaz ve beraberindeki ekipler İşletme Sahibi Fatih Önder'e işletme içerisinde sigara içirtmediğinden dolayı teşekkür ettiler.



İncelemenin ardından bir açıklama yapan Vali Haktankaçmaz, denetlemelerin amacının işletmelere ceza yazmak olmadığını, vatandaşların sağlığının düşünüldüğünden denetlemelerin olduğunu belirtti.



Örnek işletme seçilen Özsüt Cafe ile ilgili de açıklama yapan Vali Haktankaçmaz, işletmeye ilk girildiğinde ne kadar nezih ve temiz bir işletme olduğunun belli olduğunu ifade ederek, İşletme Sahibi Fatih Önder'e teşekkür etti.



Denetimlerin sürekli devam edeceğini kaydeden Vali Haktankaçmaz, " Kaçak sigara konusunda yoğun şikayetler geliyor. Kaçak sigaraların içerisinde neler bulunduğunu bilmiyoruz. Buda vatandaşların iki kat daha fazla zarar görmesi anlamına geliyor. Bu konuda çok şikayet var ve biz bunların önüne geçmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.



İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ise; "İlimiz genelinde yapılan rutin tütün denetimleri haricinde vatandaşlarımız tarafından DHSDS olarak (Alo 184) SABİM, 155 Polis, 156 Jandarma, 153 Zabıta ve Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Tütün Birimi 222 07 08-233 90 00 / 1193 hatlarına yapılan sigara şikayetleri ekipler tarafından kullanılan tabletlere düşmekte olup, şikayetler anında değerlendirilmektedir. Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniğimiz ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniği vatandaşlara hizmet vermektedirler. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz randevu sistemi ile çalışmakta olup, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Sigara Bırakma İlaçlan Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaktadır" dedi.



İl Sağlık Müdürü Güngüneş, 2010-2016 yıllan arasında Sigara Bırakma Polikliniğine 16 bin 491 kişinin başvurduğunu bunlardan 3 bin 188'nin sigarayı bıraktığını sözlerine ekledi.

