Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kırıkkale'de sigara denetimlerinde 787 bin lira ceza kesildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kırıkkale'de sigara denetimlerinde 787 bin lira ceza kesildi

Kırıkkale Valilik, Sağlık, Emniyet, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli sigara ile mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde umuma Açık Alanlarda Tütün Saha Denetlemesi yapıldı.

Kırıkkale Valilik, Sağlık, Emniyet, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli sigara ile mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde umuma Açık Alanlarda Tütün Saha Denetlemesi yapıldı.

2009-2016 arasında 194 bin 941 adet denetim yapıldığını belirten Sağlık İl Müdürü Feramis Güngüneş, " Yapılan denetimler sonucunda379 işyerine 727 bin 755 lira, 684 şahısa 59 bin 937 olmak üzere toplamda bin 363 işletme ve şahısa 787 bin 692 lira idari para cezası kesildiğini" söyledi.

4207 sayılı kanun uygulaması olan Açık Alanlarda Tütün Saha Denetlemesi kapsamında Vali M. İlker Haktan Kaçmaz, İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, Belediye Zabıta ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri umuma açık alanlarda sigara denetlemelerinde bulundu. İlk olarak örnek iş yeri seçilen Atatürk Bulvarında bulunan Özsüt Cafe'de yapılan denetle sonucunda Vali Haktankaçmaz ve beraberindeki ekipler İşletme Sahibi Fatih Önder'e işletme içerisinde sigara içirtmediğinden dolayı teşekkür ettiler.

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Vali Haktankaçmaz, denetlemelerin amacının işletmelere ceza yazmak olmadığını, vatandaşların sağlığının düşünüldüğünden denetlemelerin olduğunu belirtti.

Örnek işletme seçilen Özsüt Cafe ile ilgili de açıklama yapan Vali Haktankaçmaz, işletmeye ilk girildiğinde ne kadar nezih ve temiz bir işletme olduğunun belli olduğunu ifade ederek, İşletme Sahibi Fatih Önder'e teşekkür etti.

Denetimlerin sürekli devam edeceğini kaydeden Vali Haktankaçmaz, " Kaçak sigara konusunda yoğun şikayetler geliyor. Kaçak sigaraların içerisinde neler bulunduğunu bilmiyoruz. Buda vatandaşların iki kat daha fazla zarar görmesi anlamına geliyor. Bu konuda çok şikayet var ve biz bunların önüne geçmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ise; "İlimiz genelinde yapılan rutin tütün denetimleri haricinde vatandaşlarımız tarafından DHSDS olarak (Alo 184) SABİM, 155 Polis, 156 Jandarma, 153 Zabıta ve Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Tütün Birimi 222 07 08-233 90 00 / 1193 hatlarına yapılan sigara şikayetleri ekipler tarafından kullanılan tabletlere düşmekte olup, şikayetler anında değerlendirilmektedir. Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniğimiz ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniği vatandaşlara hizmet vermektedirler. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz randevu sistemi ile çalışmakta olup, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Sigara Bırakma İlaçlan Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaktadır" dedi.

İl Sağlık Müdürü Güngüneş, 2010-2016 yıllan arasında Sigara Bırakma Polikliniğine 16 bin 491 kişinin başvurduğunu bunlardan 3 bin 188'nin sigarayı bıraktığını sözlerine ekledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Hazırlık maçı
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Sigara yasağı genişliyor!
Sigara yasağı genişliyor!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
ABD'den 'DEAŞ'ı neden vurmadınız' sorusuna cevap!
ABD'den 'DEAŞ'ı neden vurmadınız' sorusuna cevap!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Hazırlık maçı
Hazırlık maçı
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması
Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması
İzmir'deki terör saldırısı
İzmir'deki terör saldırısı
Cinoğlu: 'Hedefimiz tekli eğitime geçmek'
Cinoğlu: 'Hedefimiz tekli eğitime geçmek'
İzmir sana minnettar
İzmir sana minnettar
Mehmetçik eksi 15 derecede terörist avına çıktı
Mehmetçik eksi 15 derecede terörist avına çıktı
Burssaspor 7 eksikle çalıştı
Burssaspor 7 eksikle çalıştı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English