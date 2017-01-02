02.01.2017 18:09 Kırıkkale Belediyesi'nden solüsyon çalışması

Kırıkkale Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler tarafından şehir merkezindeki kaldırımlarda solüsyon çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler tarafından şehir merkezindeki kaldırımlarda solüsyon çalışmaları devam ediyor.



Kırıkkale'de yoğun kar yağışı sonrasında olumsuz hava koşullarıyla beraber ve hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle oluşan buzlanmalara karşı Kırıkkale belediye ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların sık kullandığı cadde ve sokaklardan başlanarak kaldırımlara solüsyon uygulaması yapılıyor.



Zafer Caddesi, Ankara Caddesi, Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesinde solüsyon çalışmaları devam ederken mahallelerdeki ara yollarda da tuzlama ve yol açma çalışmalarının devam ettiği, bu çalışmalar için tüm ekipler seferber edildiği ifade edildi.



Belediye imkanları dahilinde sıkıntı yaşanan tüm cadde ve sokaklarda çalışmalar yapılacağı bildirildi.

