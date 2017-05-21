Kirazda hedef Çin pazarı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelen Çinli heyet, kiraz bahçelerinde, kiraz işleme, paketleme ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelen Çinli heyet, kiraz bahçelerinde, kiraz işleme, paketleme ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelen Çinli heyet, Türk kirazını yerinde inceledi. Şanghay Giriş Çıkış Kontrol Bürosu Müdürü Zhang Weidong ve Hainan Giriş Çıkış Bürosu Kıdemli Uzmanı Xu Wei'den oluşan heyeti ağırlayan Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Soykan başkanlığındaki ekip, Alaşehir'de kiraz bahçelerinde, kiraz işleme, paketleme ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu. Çin Tarım Bakanlığı Şanghay Giriş Çıkış Kontrol Bürosu Müdürü Zhang Weidong yaptığı incelemelerden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye'den yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Türkiye'nin kiraz üretim alanlarında ve ihracat yapan firmalarda incelemelerde bulunduk. Yaptığımız çalışmaları rapor ederek, çalışmalarımızı bildireceğiz" dedi.

Türkiye ile Çin arasında yapılan ticaret protokolünün kendilerini mutlu ettiğini belirten ihracatçı firma sahibi Ali Bagir, "Çin ile yapılan protokol bizleri çok mutlu etti. Biz ihracat yapmaktan çok mutluyuz. Yeter ki devletimiz bize imkanları sağlasın. Ben dünyanın en büyük kiraz işleme ve paketleme sistemini Alaşehir'de kurdum. Saatte 40 ton kiraz işleyebilecek kapasiteye sahip. Geçtiğimiz yıl saatte 20 ton olan üretim kapasitesini bu yıl 40 tona çıkardık. Bu işletme Türkiye'de tek. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan işletmeye eş değerdir. Çin ile yapılan protokol gereği ihracat alanımız genişleyecektir. Biz hazırız, yeter ki devletimiz lojistik imkanları sağlasın. Geçen yıl 12 bin ton, yani Türkiye kiraz ihracatının yüzde 20'sini biz yaptık. Bu yıl hedefimiz bu rakamları birkaç kat katlamak" diye konuştu.



"REKOLTEDE YÜZDE 20 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR"

Don olayları nedeniyle bu yıl kiraz üretiminde düşüş beklediklerini belirten Bagir, "Türkiye'nin kiraz rekoltesi 400 bin ton civarında. Geçen yıl sadece 60 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Çin pazarının açılmasıyla bu rakamı daha da yukarılara çekebileceğiz. Bu soğuk vurgunu nedeniyle rekoltede yüzde 20 gibi bir düşüş bekliyoruz. Ama buna rağmen ihracatımızı önceki yıllara oranla daha da yukarılara çekeceğimizi umuyoruz" dedi.



HEDEF ÇİN PAZARI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Soykan ise, "Türkiye ile Çin arasında imzalanan protokol uyarınca Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı. Çin'den gelen heyet kiraz üretim alanları, paketleme ve soğuk işlem uygulama alanlarında incelemelerde bulundular. İncelemeler sonunda heyet raporunu Çin devlet yetkililerine iletecektir. Bu incelemeler sonunda ümit ediyoruz ki 2017 ihracat sezonunda Çin'e kiraz göndereceğiz. Devlet ihracatçılarımıza her türü kolaylığı sağlayacaktır. İhracat hava ve deniz yoluyla ihracat gerçekleştirilecektir. Çin halkı Türk kirazının aromasını, tadını, kokusunu çok beğeniyor. Hedefimiz Çin pazarına girmek olacaktır" şeklinde konuştu.

