Kiracılar ev sahibi yaşlı kadını hastanelik etti, mahalle karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev sahibi ile kiracılar arasında çıkan kavgada taşlar, sopalar konuştu. Sokağa taşan ve 10 kişinin yaralandığı kavga Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 12 Mayıs Cumartesi günü Süleymaniye Mahallesi Dürüst Sokak'ta apartmanda ev sahibi Medine Y. (39) ile üst katındaki kiracıları olan Suriye uyruklu kadınlar arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgada dönüşen olayda ev sahibi 39 yaşındaki Medine Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayı öğrenen Almanya'daki eski eşi Ali C., apar topar Almanya'dan İnegöl'e geldi.

Ali C., eski eşini döven kiracılarla tartıştı. Kadın kiracıların evlerine 20'den fazla kişiyi aldıkları gerekçesiyle uyarılarda bulunan Ali C. ile kiracılar arasında çıkan tartışmaya evdeki erkekler de karışınca ortalık karıştı. Mahallelinin de karıştığı kavgada taşlar ve sopalar kullanıldı.



ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çevik kuvvet ekipleri de sevk edilince kavga daha da büyümeden sonlandırıldı. Kavga sonucunda 8'i Suriyeli olmak üzere 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kavgaya karışarak hafif şekilde yaralanan Suriye uyruklu 16 yaşındaki A.H., 20 yaşındaki Muhammed H., 17 yaşındaki S.D., 23 yaşındaki Muhammed D., 21 yaşındaki Nesrin H., 24 yaşındaki Safa D., 23 yaşındaki Ahmet D. ve 30 yaşındaki Yahya L. ile ev sahibi Ali C. ve eski eşi Medine Y. ekiplerce hastaneye götürülüp tedavi edildiklerinden sonra gözaltına alındılar.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Salih Bakıcı/İHA)