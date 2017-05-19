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Kıraç'tan 19 Mayıs Marşı

Muammer Sun tarafından bestelenen '19 Mayıs Marşı' eserini yeniden yorumlayan ve bir klip çeken Kıraç, şarkıyı Twitter hesabından '19 Mayıs doğum günümüzdür. Her 19 Mayıs'ta yeniden doğarız biz.' ifadeleriyle paylaştı. İşte Kıraç'ın yorumuyla 19 Mayıs Marşı:

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