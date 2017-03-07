Kira borcunu ödeyemeyen engelli çift sokakta kaldı

İstanbul Sefaköy'de eşi ve 4 çocuğuyla birlikte kaldıkları evin kirasını ödeyemeyen engelli çift, ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Yetkililerden yardım isteyen engelli çift, geceyi çöp konteyneri önünde ateş yakarak geçirdi.

İstanbul Sefaköy'de eşi ve 4 çocuğuyla birlikte kaldıkları evin kirasını ödeyemeyen engelli çift, ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Yetkililerden yardım isteyen engelli çift, geceyi çöp konteyneri önünde ateş yakarak geçirdi.

Sefaköy'de ikamet eden engelli Yılmaz-Ayşe Şengül çifti bir süre kiralarını ödeyemedi. Ev sahipleri çifti 4 çocuğuyla birlikte evden atarken, eşyalarını ise ikinci elcilere sattı. Sokakta kalan çift, 3 çocuğunu komşularına bırakırken, bir çocuğuyla birlikte geceyi sokakta geçirdi. Yenibosna'da kendilerine yardım etme sözü veren bir kişiyi bekleyen çift, 4 yaşındaki çocuğu ile çöp konteyneri önünde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Sokakta kalan Şengül çifti yetkililerden yardım istedi.



CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

"Evimiz yok, giysimiz yok, hiçbir şeyimiz yok" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen baba Yılmaz Şengül, "Bizi birisi çağırdı. 'Ev kiranızı ödeyeceğim' dedi. Saatlerdir bekliyoruz henüz gelen giden yok. Hiçbir yerden yardım almıyoruz. Çocuklarıma çöpten bulduğum ekmekleri götürüyorum. Kaymakamlıktan, belediyeden hiçbir yerden yardım almıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ben dışarıdan gelmedim. Türk vatandaşıyım. Benim 4 tane çocuğum var. Bir çocuğum okuyor. Aç kalıyorum. Çöpten bulduğum ekmekler ile geçiniyorum. 495 TL elektrik borcum vardı. Sağ olsun onu bugün bir vatandaş ödedi. Hiçbir yerden gelirim yok. Ev kirasını ödeyemedim. Ev sahibi bizi evden attı. Eşyalarımızı da ikinci elcilere sattı. Çöpteki ekmekler ile karnımızı doyuruyoruz" dedi.



"ÇOCUĞUMLA DALGA GEÇİYORLAR"

Yaşadığı zorlukları anlatan anne Ayşe Şengül ise "Şu çocuklarımın ayaklarına baksana. Çocuğumla dalga geçiyorlar. Ne ben ne de eşim sakatlık maaşı almıyoruz. İkimiz de engelliyiz. Benim sağ gözüm protez. Eşimin de ayağı sakat. Hiçbir gelirimiz, durumumuz yok. Çok mağdur durumdayız" diye konuştu.

Muhabirin 'kucağındaki çocuk üşümüyor mu' sorusuna ise anne Şengül, "Onu sıcak tutmaya çalışıyorum ama yine de soğuk" şeklinde cevap verdi.

2011 yılında köydeki evini sattığını ve aldığı parayı eşinin tedavisinde kullandığını söyleyen baba Yılmaz Şengül, herhangi bir gelir kaynağının olmamasından ötürü zor durumda olduğunu ve devlet büyüklerinden yardım beklediğini söyledi.

(Selim Bayraktar/İHA)