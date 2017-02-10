Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kipa'nın Migros'a devrine onay
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kipa'nın Migros'a devrine onay

Rekabet Kurumu, Kipa hisselerinin yüzde 95,5'nin Migros'a devrini onayladı.

Rekabet Kurumu, Kipa hisselerinin yüzde 95,5'nin Migros'a devrini onayladı.
Rekabet Kurumu'nun, Haziran ayında imzalanan, Kipa hisselerinin yüzde 95,5'nin Tesco Overseas Investments Limited'den Migros Ticaret A.Ş.'ye devir işlemini onayladığı açıklandı. Konuyla ilgili Kipa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 Haziran 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulduğu üzere ana hissedarımız Tesco Overseas Investments Limited ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimizin toplam sermayesinin yüzde 95,5'ine tekabül eden A ve B grubu payların devredilmesi amacıyla bir pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştı. Akabinde Migros Ticaret A.Ş. gerekli yasal iznin alınması için 21 Haziran 2016 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapmıştı.
Şirketimiz 9 Şubat 2017 tarihinde, söz konusu pay devir işlemi bakımından 10 ilçede yatay yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding A.Ş. iştiraklerinden Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş'nin bira pazarında hakim durumunu güçlendirme endişelerinin Migros'un 25 Ocak 2017 tarih ve 580 sayılı başvurusundaki taahhütler ile giderildiği kanaati ile gerekli iznin Rekabet Kurulu'nun 9 Şubat 2017 tarihli ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca verildiği konusunda ana hissedarımız tarafından bilgilendirilmiştir. Bu minvalde, pay devir işlemi tamamlandığında, bu durum kamuoyuna duyurulacaktır".
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Dış ticaret endeksleri açıklandı
12. kez karşılaşacaklar
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Şanlıurfa'da 1 aylık yasak
Dış ticaret endeksleri açıklandı
Dış ticaret endeksleri açıklandı
12. kez karşılaşacaklar
12. kez karşılaşacaklar
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu
İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Kipa'nın Migros'a devrine onay
Kipa'nın Migros'a devrine onay
'İrfan Can Kahveci'yle Fenerbahçe ilgilenmiş...'
'İrfan Can Kahveci'yle Fenerbahçe ilgilenmiş...'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English