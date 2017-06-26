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Kınalı kuzulara bayram sürprizi
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Kınalı kuzulara bayram sürprizi

İzmir Foça'da Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı TCG Bayraktar gemisinde tertipli erler Atilla Ayyıldız ve Ömer Adalı, Ramazan Bayramı'nda komutanlarını selamlamak için beklediği sırada karşılarında ailelerini buldu. Bu duygu dolu sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan erler ve aileleri gözyaşı döktü.

İzmir Foça'da Amfibi Görev Grup Komutanlığına bağlı TCG Bayraktar gemisinde tertipli erler Atilla Ayyıldız ve Ömer Adalı, Ramazan Bayramı'nda komutanlarını selamlamak için beklediği sırada karşılarında ailelerini buldu. Bu duygu dolu sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan erler ve aileleri gözyaşı döktü.
Amfibi Görev Grup Komutanlığı, TCG Bayraktar gemisinde tertipli erler Atilla Ayyıldız ve Ömer Adalı'ya çifte bayram yaşatan bir sürpriz hazırladı. Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçireceğini düşünen Atilla Ayyıldız ve Ömer Adalı isimli erler, komutanlarını selamlamak için beklediği sırada karşılarında ailelerini buldu. Serdümen Er Atilla Ayyıldız, komutanını selamlamak üzere silistre (devlet büyükleri ve komutanların gemiye giriş ve çıkışlarında selam makamında çalınan düdük) çaldığı sırada, karşısında Çanakkale'den gelen annesi Pakize Ayyıldız, babası Talat Ayyıldız, kardeşi Mert Ayyıldız ve yakını Fehmi Balaban'ı gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Ayyıldız, uzun süre ailesine sarıldı. Yarasavunma Er Ömer Adalı ise, bayramlaşma töreninde komutanlarıyla bayramlaşırken karşısında Afyon'dan gelen annesi Ayşe Adalı ve babası Cafer Adalı'yı gördü. Koşarak annesine ve babasına sarılan Adalı, ailesini görünce çok şaşırdığını söyledi.

"BUNDAN DAHA İYİ BİR HEDİYE OLAMAZ"
Ailesini 8 aydır görmediğini belirten Serdümen Er Atilla Ayyıldız, "Ailemi göremeyeceğim diye üzülüyordum. Onları görünce çok mutlu oldum. Ben komodor gelecek sandım, ailemi görünce çok şaşırdım. Dün arayıp bayramlarını kutlamıştım. Geleceklerini hiç belli etmediler. Kurban Bayramı'nda izin kullanıp görürüm diye düşünüyordum ama bu bayramda da görmek nasip oldu. Şuan en mutlu günü yaşıyorum. Bundan daha iyi bir hediye olamaz" dedi.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ"
Ayyıldız'ın babası Talat Ayyıldız, "Komutanlarımızdan Allah razı olsun, bu bayramda çocuğumuzu gördük. Çifte bayram yaşıyoruz. Böyle bir mutluluğu parayla alamazsın" derken, anne Pakize Ayyıldız ise, "Oğlumu 8 aydır görmüyordum. Onu çok özlemiştik. Şimdi hasret gidereceğiz. Bu en güzel bayram oldu" diye konuştu.

"MEĞER BİZE YAPILAN SÜRPRİZ ÇEKİLECEKMİŞ"
Komutanları ile bayramlaşırken, bir aydır görmediği ailesini karşısında bulan Yarasavunma Er Ömer Adalı da, duygularını: "Ailemi karşımda görünce çok şaşırdım. Bayramlaşma törenindeydik, ailemi karşımda görünce çok tuhaf oldum. Dün içimde bir his vardı. Demek bu sürprizi yaşayacakmışım. Kameranın, bayramlaşmamızı çekmek için burada olduğunu sanıyordum, meğer bize yapılan sürpriz çekilecekmiş" diyerek ifade etti.

"CANLI CANLI GÖRMEK ÇOK FARKLI"
Ömer Adalı'nın annesi Ayşe Adalı, "Oğlumu gördüm, çok mutlu oldum. Bir aydır görmüyordum, çok özlemiştim. Evladımı gördüm, bundan büyük mutluluk olamaz. Sesini telefonda duyuyorum ama canlı canlı görmek çok farklı" derken, baba Cafer Adalı da, "Çok heyecanlandık. Bu mutluluk tarif edilemez. Şimdi oturup sohbet edeceğiz, hasret gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR SÜRPRİZ HAZIRLADIK"
TCG Bayraktar Komutanı Deniz Binbaşı Bülent Güngör ise şöyle konuştu: "Amfibi Görev Grup Komutanlığının davetlisi olarak gelen ailelerimizle birlikte TCG Bayraktar'da tertipli iki erimize güzel bir sürpriz hazırladık. Ramazan Bayramımız kutlu olsun."
(Ceren Atmaca - Halil Karahan / İHA)

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