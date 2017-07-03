Kına yolunda kaza: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gelin kınasına gidenleri taşıyan otomobile kamyonet çarpıp kaçtı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gelin kınasına gidenleri taşıyan otomobile kamyonet çarpıp kaçtı. Kazada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Nusaybin Cumhuriyet Caddesi'nde 35 KE 3880 plakalı otomobile sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen bir kamyonet çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan ve gelin kınasına gittikleri öğrenilen Bahar, Songül ve Sevda Engin ile İbrahim Birsin yaralandı. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (Cihat Şayık/İHA)
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