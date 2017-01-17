17.01.2017 14:11 'Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına ilişkin, 'Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içinde herkesten hesap sorulacaktır' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına ilişkin, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içinde herkesten hesap sorulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 46 SGK, 5 İş-Kur hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Kırgızistan'da yaşanan uçak kazası ile ilgili taziyelerini ileterek başladı.



"KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KALMAYACAK"

Ortaköy saldırısı failinin güvenlik güçleri tarafından yakalanmasına da değinen Erdoğan "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması bu güvenlik anlayışının öneli bir tezahürüdür. Bu konuda emeği olan tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki gayretlerinde başarılarının artarak devamını biliyorum" dedi.



"DEVLET HİZMETİ VATANDAŞININ AYAĞINA GÖTÜREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Yeni yapılan SGK ve İş-Kur hizmet binalarına ilişkin "Bir ülkenin gücü kuvveti bu mekanlardan gelmektedir. Oralarda çalışan personelinde güç kaynağı fiziki mekanlardır. Toplam 241 milyon liralık bir yatırım ile ülkemize kazandırılan bu tesislerin faaliyete geçmesinde emeği olan bakanlarımızı, SGK Başkanını, İş- Kur Genel Müdürüne, işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunan Erdoğan, geçen 14 yılda Türkiye'nin en büyük reformları hayata geçirdiği alanların başında sosyal güvenliğin geldiğini söyledi.

SGK kurumlarının tek çatı altında birleştirilmiş olmasının tarihi bir reform olduğunu belirten Erdoğan "Bunu çok engellemek isteyenler oldu, 'bu tek çatı altında toplanacak' dedik. Ülkemizde işçi, memur, esnaf ayrımı yok. Sadece kendi hesabına ve ücretli olarak çalışan var. İster genel müdür olun, ister işçi aynı statüye sahipsiniz. Mali açıdan şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine de sahibiz. Artık vatandaş devletine ulaşmak için dere tepe koşturmuyor. Devlet hizmeti vatandaşının ayağına götürebilmek için çalışıyor. Daha önce aylar süren işlemler bugün günlere, saatlere sığdırılmış durumdadır. Sosyal güvenlik, e-devlet sisteminde en çok hizmet sunulan alanların başında geliyor" diye konuştu.



"DÜNKÜ TÜRKİYE'DE EMEKLİ OLMAK DEMEK SEFALETE MAHKUM OLMAK DEMEKTİ"

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin 2002 ve 2016 yılını kıyaslayarak örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü Türkiye'de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti. Gönlümüz çok fazlasını arzu ediyor. Bugün ülkemizde yaşı gelip emekli olan kimsenin mağdur olması söz konusu değildir" dedi.

Sosyal hukuk devleti anlayışından bahseden ve Türkiye'nin 3 milyonun üzerindeki sığınmacılara yönelik yaptıklarını ve Avrupa ülkelerinin bu konuda bir icraatlarının olmadığını söyleyen Erdoğan "'Sosyal bir hukuk devletiyiz' diyoruz ya, bunu lafla değil icraatla yapıyoruz. Kendi vatandaşlarımızla kalmıyoruz, ülkemizde yaşayan 3 milyonun üzerindeki sığınmacıların temel ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bizden çok daha zengin olduğu halde mültecileri ülkelerine almıyorlar. Aylan bebeğin o kıyıya vuran resmini çekip dergilere kapak yapıyorlar, Ümran'ın o halini hemen fotoğrafını alıp dergilerine kapak yapabiliyorlar. Tamam da icraat nerede. İcraat yok. Ama biz tarihimiz itibariyle, bize yüklediği sorumluluk sebebiyle her zaman darda kalanın, mazlumun, mağdurun yayında olduk olmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

(Derya Yetim / İHA)

