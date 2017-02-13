13.02.2017 14:28 'Kimse terörle İslam'ı yan yana getirmesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kimse terörle İslam'ı yan yana getirmesin' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse terörle İslam'ı yan yana getirmesin" dedi.

Bahreyn'de Uluslararası Barış Enstitüsünde düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terörden arındırılmış ve uçuşa yasak bir güvenli bölge oluşturulmasının şart olduğunu, bölgenin güvenliğini de 'eğit donat'la oluşturulmuş milli bir ordunun sağlaması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Erdoğan, bu konuda Körfez ülkelerinin de elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

İslam'ın anlamının 'barış' olduğunu, terörle yan yana gelemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Şu anda dünyanın bazı yerlerinde, terörle İslam'ı yan yana getirenler var. Buradan yine sesleniyorum., radikalizmle İslam'ı da kimse yan yana getirmesin. Çünkü, İslam radikalliği kabul etmez" diye konuştu.

Erdoğan, Ortadoğu'da barışın ön şartının, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğunu dile getirdi, İsrail'in yasa dışı politikalarını eleştirerek, "İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etme kararı tam bir provokasyondur. Uluslararası hukuk ve insan hakları hiçe sayılarak Filistin'e uygulanan ablukayla, yasa dışı yerleşimlerin sona erdirilmesi, Ortadoğu'da kalıcı barışın ve istikrarın ön şartıdır" dedi.



