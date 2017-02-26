Kimse aldırmadı !

Rusya'da yaya geçidine süratli gelen bir cip, yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı. Yaralanan adam kendinden geçerken, kazadan çok daha üzücü bir olay yaşandı.
Rusya'da yaya geçidine süratli gelen bir cip, yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı. Yaralanan adam kendinden geçerken, kazadan çok daha üzücü bir olay yaşandı. Olaya şahitlik eden onlarca kişiden hiç biri yaralıya yardım etmedi. O anlarsa insanlığın bittiği anlar olarak kameraya yansıdı.
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