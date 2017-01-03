03.01.2017 11:35 Kimliklerin yenilenmesi fotoğrafçılara yaradı

Kimliklerin yenilenmesi fotoğrafçılarda işlerin açılmasına neden oldu. Kimliklerin yenilenmesi fotoğrafçılarda işlerin açılmasına neden oldu.



Tüm Türkiye'de yeni yıl ile birlikte yeni kimliklerin başvuruları başladı. Bu başvurularla birlikte ilk günde nüfus dairelerinde yoğunluk yaşanırken, bir başka yoğunluk da fotoğraf stüdyolarında yaşanıyor. Yeni çipli kimliklerde olması gereken biyometrik fotoğraf için fotoğrafçılara giden vatandaşlar burada fazla beklemeden yeni fotoğrafları ile nüfus dairelerinin yolunu tutuyorlar. "Eski günlerimize geri döndük" diyen fotoğrafçı Tuncer Yıldıran, "Yeni teknoloji maalesef bizim sektörü vurdu. İşlerimiz yok olma derecesine geldi. Düğün ve nişan günlerinde fotoğraf çekiyoruz. Vatandaşın resmi dairede fotoğraflı bir işi varsa bize geliyor, onun haricinde uğradığı yok. Ancak bu yeni kimliklerle birlikte fotoğraf stüdyoları yeniden hareketlenmeye başladı" dedi.

