06.01.2017 09:35 'Kimlik bilgileriniz kuyumcu soygununda bulundu' diyerek dolandırmaya çalıştılar

TEKİRDAĞ (İHA) â€' Tekirdağ'daki bir vatandaşı arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin Diyarbakır'da soyulan bir kuyumcuda bulunduğunu söyleyerek 20 bin TL dolandırmaya çalıştı. TEKİRDAĞ (İHA) â€" Tekirdağ'daki bir vatandaşı arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin Diyarbakır'da soyulan bir kuyumcuda bulunduğunu söyleyerek 20 bin TL dolandırmaya çalıştı.



Edinilen bilgiye göre, cep telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir erkek şahıs, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan N.K.'ya Diyarbakır'da kuyumcu soygunu olduğunu ve kimlik bilgilerinin soygun olan kuyumcuda bulunduğunu, eğer bankadaki parasını çekmezse suçlu olacağını söyledi. Bunun üzerine N.K. bir banka şubesinde bulunan hesabından 20 bin TL para çekerek telefonla arayan şahsın vermiş olduğu A.K. isimli bir hesap numarasına yatırmak için bankamatiğe gitti.



Durumdan haberdar olan polislerin gelerek dolandırıldığını söylemesi üzerine durumu anlayan N.K. şahıstan davacı ve şikayetçi oldu. Konu ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

