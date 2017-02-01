Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kimi dinlenme tesislerine kimisi de evlere sığındı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kimi dinlenme tesislerine kimisi de evlere sığındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, dinlenme tesisleri ve restoranlara sığınırken, bazı vatandaşlar ise yolda kalanlara ev ve işyerlerini açtı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, dinlenme tesisleri ve restoranlara sığınırken, bazı vatandaşlar ise yolda kalanlara ev ve işyerlerini açtı.
Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden bu yana kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, birçok araç yollarda kaldı. Sahil mevkiinde mahsur kalan vatandaşlar, restoran ve dinlenme tesislerine sığındı. Çok sayıda araç, tır ve yolcu otobüsünün yolda kaldığını belirten restoran sahibi Bülent Akgün, sadece restoranlarına yaklaşık 200 kişinin sığındığını söyledi.
Restorana sığınan yolcular ise, yoğun tipi ve kar nedeniyle yolda mahsur kaldıkları için restorana sığındıklarını ifade ederek, ilçedeki konaklama mekanlarının da dolu olması nedeniyle burada beklediklerini ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.
Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban da yolda kalan vatandaşları ziyaret ederek yakından ilgilenirken, yolda kalan yolcuların ilçedeki pansiyonlu okul ve yurtlara yerleştirildikleri öğrenildi.

YOLDA KALANLARA EVLERİNİ VE İŞ YERLERİNİ AÇTI
Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hayatın felç olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde duyarlı halk ve esnaf örnek bir davranışa imza atarak kardan dolayı yollarda kalanlara evlerini ve iş yerlerini açtı. İlçedeki birçok AVM ve iş yeri sabaha kadar açık kalarak misafirlerini ağırlayacak. Birçok yolun tipiden dolayı kapalı olduğu ilçede polis, araçları giriş ve çıkışlarda bekleterek, geri çeviriyor. İlçe merkezine dönmek zorunda kalan vatandaşların yardımına ise duyarlı Bitlis halkı koşarak evlerini ve iş yerlerini açıyor.
Tatvan Devlet Hastanesi personeli ve hastaneye giden hasta ve hasta yakınları ise geceyi mahsur kaldıkları hastanede geçirmek zorunda kaldı. Gündüz vardiyası için Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Kapalı Cezaevine giden infaz koruma memurları da cezaevinde mahsur kaldı. Yolların kapalı olması sebebiyle vardiya değişimi yapılamadı.
Öte yandan, Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesince oluşturulan kriz masası ile yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya ve kurtarılmaya çalışılıyor.
(Hakan Okay -Serdar Adıyaman /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otogardaki yangının ardından metro seferleri normale döndü
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
Kimi dinlenme tesislerine kimisi de evlere sığındı
Beştepe'deki sürpriz görüşme sona erdi
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
Fed faiz kararını açıkladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
Ocak ayı faturası da şoke etti!
Ocak ayı faturası da şoke etti!
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!
Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otogardaki yangının ardından metro seferleri normale döndü
Otogardaki yangının ardından metro seferleri normale döndü
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
Kimi dinlenme tesislerine kimisi de evlere sığındı
Kimi dinlenme tesislerine kimisi de evlere sığındı
Beştepe'deki sürpriz görüşme sona erdi
Beştepe'deki sürpriz görüşme sona erdi
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Polis köpeği faciaya neden oluyordu
Polis köpeği faciaya neden oluyordu
Ebru Gündeş sevgililer için sahne alacak
Ebru Gündeş sevgililer için sahne alacak
'Hem suçlu hem de güçlü' diye buna denir
'Hem suçlu hem de güçlü' diye buna denir
Ekmek teknesinin yanışını çaresizce izledi
Ekmek teknesinin yanışını çaresizce izledi
Yüksekdağ hakkındaki iddianame kabul edildi
Yüksekdağ hakkındaki iddianame kabul edildi
AK Partili vekilden mağdur vatandaşlara sevindirici haber
AK Partili vekilden mağdur vatandaşlara sevindirici haber

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English