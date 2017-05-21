Kim olduğu ortaya çıktı

Ardahan'da bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan'da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilen tabut içindeki cesedin kimliği belli oldu. Cesedin Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'nin olduğu anlaşıldı.

Ardahan'da bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan'da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilen tabut içindeki cesedin kimliği belli oldu. Cesedin Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'nin olduğu anlaşıldı.

Erzurum ve İstanbul'dan gelen 3 kişilik ekip, geçtiğimiz gün Kars Müze Müdürlüğüne getirilen ceset üzerinde inceleme yaparak rapor hazırladılar.

Kars Müzesi'nde mühürlenip koruma altına alınan subayın, Rus General Vasiliy Geyman olduğu öne sürülmüştü. Ancak yapılan incelemelerde cesedin Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu anlaşıldı. Yarbay Karloviç'in, 1. Kafkas Kolordusu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi.

Türk uzmanların, cesedin üzerindeki üniformadan Rus yarbayın kimliğiyle ilgili bazı bilgileri elde ettikleri, Rus yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda da yüzde 99 ihtimalle kimliğinin belli olduğu kaydedildi. Yarbay Karloviç'in Rus arşivlerinde mezar yerinin, Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçtiği ifade edildi.

(Ahmet Akbuğa / İHA)