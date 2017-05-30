Kim Mestdagh Yakın Doğu Üniversitesi'nde

2015/2016 ve 2016/2017 sezonlarında Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımında forma giyen Belçikalı milli oyuncu Kim Mestdagh, önümüzdeki sezon Yakın Doğu Üniversitesi'nin formasını giyecek.

2015/2016 ve 2016/2017 sezonlarında Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımında forma giyen Belçikalı milli oyuncu Kim Mestdagh, önümüzdeki sezon Yakın Doğu Üniversitesi'nin formasını giyecek.

2 numaralı pozisyonda etkili olan 27 yaşındaki Kim, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde maç başı 23 dakika sahada kalarak, 9,7 sayı, 3 ribaunt, 2,4 asist ve 2 top çalma ortalamaları yakaladı. Flammes Carolo Basket takımının Eurocup Women'da en skorer oyuncusu olarak dikkat çeken Belçikalı şutör, turnuvada maç başı 30 dakika süre alırken, yüzde 52,3'lük isabetiyle 14,8 sayı, 1,9 ribaunt, 3,2 asist ve 3,1 top çalma ortalamalarıyla oynayıp, son 16 turunda Good Angels Kosice'ye elenerek Avrupa arenasına veda etti.

Ülkemizde ilk kez forma giyecek olan Kim Mestdagh, 2014/2015 sezonunda Belçika'nın Castors Braine takımıyla Eurocup Women'da final oynama başarısı göstermiş, Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir diğer transferi ve Milli Takım'dan arkadaşı Ann Wauters'ın formasını giydiği Fransız ekibi ESBVA-LM'ye yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirmişti.

Transfer ile ilgili görüşlerini belirten Genel Koordinatör Murat Tümer, "Ann Wauters'den sonra diğer bir Belçika Milli takım oyuncusu olan Kim Mestdagh ile de anlaşmış bulunuyoruz. Mestdagh 3 sezon önce Castors Brane'de bize karşı çok güzel bir oyun çıkartıp Eurocup'tan Yarı Final'de elenmemizde büyük pay sahibi olmuştu. Önümüzdeki sezon da yarıştığımız tüm kulvarlarda gücümüze güç katacağına inancımız tamdır. Kim Mestdagh'a Yakın Doğu Üniversitesi forması altında ilk kez mücadele edeceği Türkiye Ligi ve Euroleague'de nice başarılar dileriz."

