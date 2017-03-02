Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kim Jong Nam cinayetinin ilk duruşması yapıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kim Jong Nam cinayetinin ilk duruşması yapıldı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un üvey abisi Kim Jong Nam'ın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma dün gerçekleştirildi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un üvey abisi Kim Jong Nam'ın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma dün gerçekleştirildi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un üvey abisi Kim Jong Nam 13 şubat günü Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda yüzüne öldürücü bir kimyasal bez tutularak öldürülmüştü. Kim Jong Nam'ın katil zanlısı olarak Endonezyalı Siti Asıyah (25) ve diğeri Vietnamlı Doan Thi Huang'ın (28) davaları görüldü. Mahkemede tercümanlar eşliğinde yüzlerine suçları okunan iki zanlının suçlamaları anlamaları ve anladıklarını beyan etmeleri istendi. Anladıklarını beyan eden iki zanlı suçsuz olduklarını söyledi. İfadelerinde kendilerine kamera şakası yapıldığının söylendiğini ve bunun karşılığında 100 dolar aldıklarını ifade etti. Endonezyalı Siti Asıyah ifadesinde "Bezdeki sıvı bebek yağıydı" dedi. Vietnamlı Doan Thi Huang ise 'Bezdeki kimyasalın zararlı bir madde olduğunu sonradan anladığını ve olaydan hemen sonra lavaboya giderek ellerini yıkadığını' ifade etti. Ayrıca olayda şüpheli olarak yakalanan diğer bir zanlının ise Kuzey Kore vatandaşı Ri Jong-chol'un suçsuz olduğu ve Kuzey Kore'ye geri gönderilmesi kararlaştırıldı.
Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Malezya'nın legal sistemine saygı duyduklarını katil zanlısı Siti Asıyah'ın planlanmış bir cinayete dahil edildiğini ve suçluluğu kanıtlanana kadar Siti Asıyah'a yardım ve koruma sağlanacağı ifade edildi. Çarşamba günü sabah 9.30 civarında başlayan davada her iki katil zanlısı için Malezya'nın 34'üncü ve 302'inci maddeleri uyarınca eğer suçları sabit görülürse haklarında idam kararı çıkacak.
(Numan Çakmak / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Türkiye mazlumlar için güven yurdudur'
TBMM'de 'kılıç artığı' tartışması
'Boş bir belediyeyi devraldık'
El Bab'da yaralanan sokak köpeği Gaziantep'e getirildi
'Türkiye'de 200 bin Suriyeli doğmuştur'
İstanbul'da kapkaç çetesi çökertildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
İşte son referandum anketi! Mart 2017
İşte son referandum anketi! Mart 2017
Perinçek'ten TSK ve hükümete ezber bozan övgüler
Perinçek'ten TSK ve hükümete ezber bozan övgüler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Türkiye mazlumlar için güven yurdudur'
'Türkiye mazlumlar için güven yurdudur'
TBMM'de 'kılıç artığı' tartışması
TBMM'de 'kılıç artığı' tartışması
'Boş bir belediyeyi devraldık'
'Boş bir belediyeyi devraldık'
El Bab'da yaralanan sokak köpeği Gaziantep'e getirildi
El Bab'da yaralanan sokak köpeği Gaziantep'e getirildi
'Türkiye'de 200 bin Suriyeli doğmuştur'
'Türkiye'de 200 bin Suriyeli doğmuştur'
İstanbul'da kapkaç çetesi çökertildi
İstanbul'da kapkaç çetesi çökertildi
Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Bogdanovic: Sezon bitine kadar NBA hakkında...
Bogdanovic: Sezon bitine kadar NBA hakkında...
'Hepsinin elimizde belgesi var'
'Hepsinin elimizde belgesi var'
Kim Jong Nam cinayetinin ilk duruşması yapıldı
Kim Jong Nam cinayetinin ilk duruşması yapıldı
Adıyaman'ı deprem vurdu: 22 kişi yaralı
Adıyaman'ı deprem vurdu: 22 kişi yaralı
Çalıştığı pizzacının 4 şubesini soydu
Çalıştığı pizzacının 4 şubesini soydu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English