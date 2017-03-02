Kim Jong Nam cinayetinin ilk duruşması yapıldı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un üvey abisi Kim Jong Nam'ın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma dün gerçekleştirildi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un üvey abisi Kim Jong Nam'ın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma dün gerçekleştirildi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un üvey abisi Kim Jong Nam 13 şubat günü Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda yüzüne öldürücü bir kimyasal bez tutularak öldürülmüştü. Kim Jong Nam'ın katil zanlısı olarak Endonezyalı Siti Asıyah (25) ve diğeri Vietnamlı Doan Thi Huang'ın (28) davaları görüldü. Mahkemede tercümanlar eşliğinde yüzlerine suçları okunan iki zanlının suçlamaları anlamaları ve anladıklarını beyan etmeleri istendi. Anladıklarını beyan eden iki zanlı suçsuz olduklarını söyledi. İfadelerinde kendilerine kamera şakası yapıldığının söylendiğini ve bunun karşılığında 100 dolar aldıklarını ifade etti. Endonezyalı Siti Asıyah ifadesinde "Bezdeki sıvı bebek yağıydı" dedi. Vietnamlı Doan Thi Huang ise 'Bezdeki kimyasalın zararlı bir madde olduğunu sonradan anladığını ve olaydan hemen sonra lavaboya giderek ellerini yıkadığını' ifade etti. Ayrıca olayda şüpheli olarak yakalanan diğer bir zanlının ise Kuzey Kore vatandaşı Ri Jong-chol'un suçsuz olduğu ve Kuzey Kore'ye geri gönderilmesi kararlaştırıldı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Malezya'nın legal sistemine saygı duyduklarını katil zanlısı Siti Asıyah'ın planlanmış bir cinayete dahil edildiğini ve suçluluğu kanıtlanana kadar Siti Asıyah'a yardım ve koruma sağlanacağı ifade edildi. Çarşamba günü sabah 9.30 civarında başlayan davada her iki katil zanlısı için Malezya'nın 34'üncü ve 302'inci maddeleri uyarınca eğer suçları sabit görülürse haklarında idam kararı çıkacak.

(Numan Çakmak / İHA)