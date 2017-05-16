Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kilosu 4 bin 500 lira
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kilosu 4 bin 500 lira

Kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan ÇAYKUR'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi.

Kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan ÇAYKUR'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulama ile, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden alınan tomurcuk kilo fiyatını bu yıl yüzde 25 artışla 500 lira olarak açıklayan ÇAYKUR, üretimi artırmak için çağrı yaptı. Tarlaya giren üreticiler olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadına başladı.
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, konuyla ilgili açıklamada, geçen yıllarda düşük kalan beyaz çay üretimine bu yıl ağırlık vereceklerini ve üretimi artırmak istediklerini belirterek "Vatandaşlarımız, üreticilerimiz çay tarlalarına girsin, beyaz çay ürettiğimiz tomurcuk filizleri toplasınlar. Tomurcuk kilo fiyatını 500 lira olarak belirlediğimiz beyaz çay hasadı üreticiler için de ek bir gelir olacak" dedi.
Rize'nin yüksek mahallelerinden olan Dereüstü mahallesinde yaşayan Reis Ailesi beyaz çay hasadına ailece başladı. Ev hanımı Hatice Reis yaptığı açıklamada, "Biz zaten çay toplamak için tarlaya giriyoruz. Neden beyaz çay toplamayalım ? Hem daha zahmetsiz hem de rahat. Ayrıca aile bütçesine katkıda bulunup mutfak masrafımız çıkıyor" ifadesini kullandı.
16 yaşındaki kızı Emel İrem Reis de yaptığı açıklamada "Okuldan çıkınca çay bahçesine girerek anneme yardım ediyorum. Beyaz çay topluyoruz" şeklinde konuştu.
(Bayram Ali Sarı / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli
Günün özeti
Şişelerle alarm sistemi kurmuşlar!
ABD'de okulda şok eğitim !
Zaharova: Yaptırımlar Ukrayna halkına saygısızlık
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Bursaspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Bursaspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit
TRT'nin yeni genel müdürü İbrahim Eren
TRT'nin yeni genel müdürü İbrahim Eren
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli
Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli
Günün özeti
Günün özeti
Şişelerle alarm sistemi kurmuşlar!
Şişelerle alarm sistemi kurmuşlar!
ABD'de okulda şok eğitim !
ABD'de okulda şok eğitim !
Zaharova: Yaptırımlar Ukrayna halkına saygısızlık
Zaharova: Yaptırımlar Ukrayna halkına saygısızlık
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Bingöl'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Bingöl'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
Acil servisi basan baltalı saldırganlar yakalandı
Acil servisi basan baltalı saldırganlar yakalandı
Milli yüzücüden altın madalya
Milli yüzücüden altın madalya
Doktora bursları artırıldı
Doktora bursları artırıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English