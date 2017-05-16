Kilosu 4 bin 500 lira

Kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan ÇAYKUR'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi.

Kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan ÇAYKUR'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulama ile, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden alınan tomurcuk kilo fiyatını bu yıl yüzde 25 artışla 500 lira olarak açıklayan ÇAYKUR, üretimi artırmak için çağrı yaptı. Tarlaya giren üreticiler olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadına başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, konuyla ilgili açıklamada, geçen yıllarda düşük kalan beyaz çay üretimine bu yıl ağırlık vereceklerini ve üretimi artırmak istediklerini belirterek "Vatandaşlarımız, üreticilerimiz çay tarlalarına girsin, beyaz çay ürettiğimiz tomurcuk filizleri toplasınlar. Tomurcuk kilo fiyatını 500 lira olarak belirlediğimiz beyaz çay hasadı üreticiler için de ek bir gelir olacak" dedi.

Rize'nin yüksek mahallelerinden olan Dereüstü mahallesinde yaşayan Reis Ailesi beyaz çay hasadına ailece başladı. Ev hanımı Hatice Reis yaptığı açıklamada, "Biz zaten çay toplamak için tarlaya giriyoruz. Neden beyaz çay toplamayalım ? Hem daha zahmetsiz hem de rahat. Ayrıca aile bütçesine katkıda bulunup mutfak masrafımız çıkıyor" ifadesini kullandı.

16 yaşındaki kızı Emel İrem Reis de yaptığı açıklamada "Okuldan çıkınca çay bahçesine girerek anneme yardım ediyorum. Beyaz çay topluyoruz" şeklinde konuştu.

(Bayram Ali Sarı / İHA)