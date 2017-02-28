Kilosu 20 TL

Yaz aylarında tanesi 1 liraya satılan karpuz ve kavunun fiyatı dudak uçuklatıyor.

Yaz aylarında tanesi 1 liraya satılan karpuz ve kavunun fiyatı dudak uçuklatıyor.

Edirne'de bir manavda karpuzun kilosu 15 TL, kavunun kilosu ise 20 liradan satılıyor. Yurt dışından ithal edilen karpuz ve kavun, manavda sayı ile bulunduruluyor. Genellikle manavların 2-3 kilo ithal ettiği kavun ve karpuzlar rağbet görmüyor.

Manav görevlisi Mehmet Çakır, kavun ve karpuzu genellikle lüks restoranların ve hamile kadınların aldığını belirterek, "Karpuzun kilosu 15, kavunun 20 TL. Brezilya'dan ithal geliyor. Genellikle hamile kadınlar ve lüks restoranlar tarafından talep görüyor. Çok olmasa da talep görüyor. İthal ettiğimiz kavun ve karpuzlar 2 ila 3 kilo arasında değişiyor. Yaklaşık 40-50 lira arasında tutuyor bir tanesi. Kış ayı olduğu için fiyatı böyle. Ülkemizde kışın yetişmediği için yaz meyvesi olduğu için fiyatları bu kadar yüksek. Yazın tanesi 1 liraya kadar düşüyor karpuz kavunun. Havalar ısınınca ülkemizde üretimi başlayana kadar fiyatlar bu şekilde devam eder" dedi.

(Ergin Yıldız / İHA)