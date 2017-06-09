Kilis'te Suriyeli 16 bin öğrenci karne aldı

Kilis'te, 16 bini aşkın Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.

Kilis'te, 16 bini aşkın Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.

Geçen yıl roketli saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği Eyüp Gökçeimam Ortaokulu bu yıl Suriyeli öğrencilere tahsis edildi. Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen karne törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, karne dağıtım töreninde Suriyeli öğrencilere yaptığı konuşmada, Türkçeyi iyi öğrenmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bundan sonra gireceğiniz bütün sınavlar Türkçe yapılacak. Bu nedenle Türkçeyi çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Türkiye'de okumaya devam edecekleri süreç içerisinde Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmeleri gerekiyor" dedi.

Daha sonra öğrencilere Türkçe kitap okutan Milli Eğitim Müdürü Alagöz, öğrencilerin Türkçeyi akıcı bir şekilde okuması üzerine sınıfla birlikte alkışladı,

Karnelerini alan kız öğrenciler Türkiye'de eğitim görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

(Mehmet Ali Dağ / İHA)