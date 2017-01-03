03.01.2017 10:03 Kilis'te sis etkili oldu

Kilis'te, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisin sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Kilis'te, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisin sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.



Kilis kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kilis-Gaziantep, Kilis, Hatay, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis lambaları ile araç farlarını yakarak seyir etti.

